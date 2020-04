Paola Di Benedetto e Gaia Gozzi: “Amici e GF Vip, volevamo lasciare”

Le protagoniste di Amici e Grande Fratello Vip erano sul punto di lasciare? Oggi spiegano perché hanno cambiato idea

Diretta tutta al femminile tra la vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e la cantante Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19. Le due giovani hanno deliziato i fan con alcune curiosità sul loro percorso nei rispettivi programmi e raccontato le sensazioni vissute nel momento in cui hanno fatto i conti con la realtà in merito all’emergenza Coronavirus: entrambe le ragazze hanno confessato che, ad un certo punto della loro avventura, hanno avuto lo stesso pensiero, ovvero quello di abbandonare il programma perché non ritenevano giusto continuare vista la situazione che stava vivendo e che affronta tutt’ora l’intero Paese. Un pensiero poi tramutato nella speranza di lanciare un messaggio positivo al pubblico: sia Paola che Gaia, hanno deciso di continuare il percorso con il fine di regalare gioia e spensieratezza agli italiani chiusi nelle loro case in quarantena. Infine, le protagoniste di Amici e Gf Vip hanno scherzato su un possibile duetto tra Gaia e il fidanzato dell’ex Madre natura, Federico Rossi, anche lui cantante.

“Nella sfortuna ci troviamo, per entrambe situazione stranissima!”

Paola e Gaia si sono collegate tramite una diretta Instagram questo pomeriggio per passare un po di tempo con i loro rispettivi fan. L’ex gieffina è partita a raccontare come ha vissuto il momento in cui è uscita dalla Casa e ha toccato con mano la situazione Coronavirus. “Non poter abbracciare nessuno dopo la vittoria è stato davvero la cosa peggiore, il percepito è diverso quando siamo usciti è stato uno shock. Io ad un certo punto me ne volevo andare, non volevo stare in un programma televisivo mentre l’Italia andava a rotoli, poi ho cambiato idea”. Lo stesso pensiero lo ha avuto Gaia che ha dichiarato: “Ho pensato la stessa cosa. I familiari ci hanno chiamato e ci hanno tranquillizzato perché mi hanno visto in panico. Volevo uscire ma poi ho pensato la tua stessa cosa”, spiegando di aver voluto continuare per offrire agli italiani un momento di svago.

In arrivo un duetto tra Gaia Gozzi e Federico Rossi? Paola: “Mi piacerebbe un sacco!”

Sul finale della diretta, Paola ha scherzosamente proposto alla Gozzi un duetto tra lei e il suo fidanzato. “Sai che a me piacerebbe un sacco questa cosa, lui in questo momento ci guarda!”, ha affermato l’ex gieffina, trovando consenso da parte della cantante. Vedremo presto Federico e Gaia cantare insieme? Vi terremo aggiornati.