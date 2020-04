Gaia Gozzi fidanzata? Lei misteriosa, poi parla dell’ex: “Ho sofferto”

Gaia Gozzi, le dichiarazioni sulla vita sentimentale: la cantante di Amici si racconta

Gaia Gozzi si è raccontata in una nuova intervista sulle pagine di Grazia e ha parlato stavolta non tanto dell’avventura ad Amici ma di come sta vivendo il dopo Amici. La cantante ha spiegato che al momento vive a Roma ed è lontana dalla sua famiglia perché è più sicuro non raggiungere Mantova, tra le zone più critiche in emergenza Coronavirus. Ha dato poi consigli ai suoi coetanei su come vivere questa quarantena e poi ha parlato d’amore. A proposito di Genesi e della canzone di maggiore successo al momento Chega, che parla di una donna ferita, Gaia ha parlato del suo ex fidanzato. Il brano parla di una donna che usa il suo dolore per rinascere e Gaia ha spiegato che parla un po’ di lei come di tutti.

Amici gossip, Gaia Gozzi parla dell’ex fidanzato: “Ho sofferto”

“Il dolore è un’esperienza universale”, ha detto nell’intervista spiegando di essersi sentita ferita dal punto di vista professionale in passato. Ma non solo: “Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me”. Insomma, Gaia tra le righe ha fatto capire che era un rapporto non tanto sano in cui si è ritrovata a cambiare delle cose di sé e di mettersi in secondo piano. Cosa che non va fatta, come ha detto lei stessa: “Un rapporto è fatto da due persone diverse che camminano insieme, accanto, non da due individui che si fondono in uno solo. Se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera”.

Gaia Gozzi oggi è fidanzata? La risposta della cantante

A questo punto la domanda sulla vita sentimentale di oggi è arrivata in automatico! E così è stato chiesto a Gaia se oggi è innamorata. Lei ha risposto: “Direi che sono innamorata della musica”. Molti penserebbero quindi che Gaia non è fidanzata oggi, ma l’impressione dell’interlocutore è stata diversa! Il giornalista, in videochiamata con Gaia, ha infatti scritto: “Ho capito: non vuole rispondere”. Insomma, il modo in cui la vincitrice di Amici ha risposto pare abbia fatto intendere che dietro quella risposta potrebbe esserci altro…