Paola Di Benedetto e Fede, vacanze finite: arriva la frecciatina del cantante

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede non sono più in vacanza a Santorini

Sono già finite le vacanze di Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede. I due avevano poco tempo a disposizione e hanno approfittato di qualche giorno libero per un breve viaggio a Santorini, splendida isola della Grecia. Madre Natura deve tornare al suo lavoro di modella, mentre Fede è impegnato tra concerti ed esibizioni varie in giro per l’Italia insieme all’amico e collega Benjamin Mascolo. Rientrando in Italia l’artista ha lanciato una frecciatina a tutte quelle persone che in queste settimane stanno criticando la sua storia d’amore con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Una relazione che, del resto, nessuno si aspettava e che invece sembra più vera e profonda che mai.

Le ultime parole di Federico Rossi su Paola Di Benedetto

“Sai quanto me ne importa di una casa al centro, dei mille discorsi in giro su di me”, ha scritto Federico Rossi in una storia di Instagram postando uno scatto con Paola (lo stesso usato per questo articolo). Parafrasando la sua ultima canzone di successo – Moscow Mule – il cantante di Benji e Fede ha messo a tacere tutte quelle fan che hanno avuto da ridire sul legame con la Di Benedetto. Il ragazzo aveva già difeso la neo fidanzata anche in un commento sul profilo Instagram di Madre Natura.

“Vedo che la maleducazione regna sovrana. Non capisco davvero questo accanimento… senza conoscere la persona! Pensate davvero che stia con la prima persona che mi capita a mano?Almeno per rispetto a me evitate certi commenti infantili e preoccupanti. Grazie!. Ps: mi riferisco a quelle persone che non hanno il buon senso di appoggiarmi ma che attaccano Paola. Io le mie fan vere le conosco e non sono di certo queste”, aveva chiarito Fede.

Paola Di Benedetto resta in silenzio e si gode la storia

Nessuna dichiarazione importante ha invece rilasciato Paola Di Benedetto. Dopo aver svelato la storia con Federico Rossi al settimanale Chi, la modella di Vicenza ha preferito restare in silenzio e godersi appieno questo rapporto, nato dopo le delusioni sentimentali con Matteo Gentili e Francesco Monte.