Paola Di Benedetto, foto brufoli: insulti pesanti, l’ira di Aurora Ramazzotti

Paola Di Benedetto raggiunta da una raffica di insulti da parte degli haters social. La giovane influencer e conduttrice veneta, nei giorni scorsi, ha pubblicato una sua fotografia struccata, senza filtri. Si sono potuti notare diversi foruncoli sul viso della ragazza che con un lungo e profondo messaggio ha spiegato che la perfezione non esiste e che bisogna imparare ad accettarsi, senza rincorrere modelli fasulli e controproducenti. Il post è stato commentatissimo ed è stato rilanciato da vari siti e testate tra cui il Corriere della Sera. Ed è proprio sotto alla pagina del quotidiano di via Solferino che è scattata la shitstorm. Per Paola una raffica di illogici e sciocchi insulti. Aurora Ramazzotti, amica della Di Benedetto, notata la vicenda è spuntata su Instagram, lasciando trapelare tutta la sua ira per quanto accaduto.

“Come è possibile che una cosa così prestigiosa come quella di essere ri-pubblicati dal Corriere si sia tramutata in un incubo. Anche a me, ogni volta che sono finita su quella pagina e sono andata a leggere i commenti, mi è venuto da piangere”. Esordisce così Aurora Ramazzotti, in una serie di Instagram Stories di fuoco. La figlia di Eros ha sottolineato che la cosa drammatica di certe vicende è che gli odiatori non commentano ciò che viene detto dal personaggio in questione, ma si limitano a insultare, decontestualizzando. La stessa cosa era successa a lei quando parlò di catcalling.

“Ma come può – si è chiesta incredula Aurora – una cosa bella come quella detta da Paola susciti così tanta cattiveria? Come si fa a non vedere il bello?”. In effetti, andando a vedere i commenti piovuti sotto al post Instagram del Corriere della Sera ci sono una marea di utenti che hanno inondato la pagina di odio, attaccando la Di Benedetto in modo sconclusionato e non veritiero, dicendo che si è rifatta, che è ricorsa alla chirurgia estetica e una serie di altre fandonie.

Dal canto suo la giovane, a tutte le critiche ricevute, ha replicato con un messaggio: “Leggendo certi commenti rabbrividisco. La gentilezza verso il prossimo, miei cari, è l’arma più potente che si possa possedere nella vita. “Gli str…zi restano str….zi””.

Paola Di Benedetto, il messaggio sull’accettazione e la stoccata agli influencer ‘perfetti’

Nel post che tanto ha fatto discutere, la Di Benedetto, oltre a lanciare un messaggio relativo all’accettazione di se stessi e del proprio corpo, ha anche lanciato delle stoccate a quegli influencer che sui social si mostrano sempre perfetti. In particolare la giovane conduttrice veneta ha spiegato che non è tutto oro quel che luccica, specificando che quasi tutto quel che viaggia nel fatato mondo delle piattaforme web è ‘ritoccato’, vale a dire non corrispondente al reale.

Di seguito il post integrale: