Aurora Ramazzotti, 25 anni: il party sontuoso e i vip invitati (foto e dettagli)

Aurora Ramazzotti circondata da amore e affetto. La giovane conduttrice il 5 dicembre scorso ha tagliato il traguardo dei 25 anni (li compie nel medesimo giorno di Maria De Filippi, che ne ha festeggiati 60). La scorsa domenica, la giovane si è dedicata interamente alla famiglia, rifugiandosi in Franciacorta, stupenda zona collinare di Brescia in cui dimora papà Eros. In quell’occasione, a casa del cantante, è giunta anche Michelle Hunziker: family riunita e festicciola intima ‘consumata’. Il big party, con amici e parenti, si è svolto invece nelle scorse ore, a Milano, presso le QC Termemilano. Un banchetto sontuoso, con tanti vip invitati a divertirsi in piscina e nelle stanze lussuose del locale scelto da Aurora per celebrare il suo quarto di secolo.

Per l’evento, alle terme, si sono viste le inseparabili amiche di Aurora, Paola Di Benedetto e Sara Daniele (qualche mese fa si sussurrò di un’amicizia al capolinea tra la figlia del compianto Pino e la Ramazzotti, smentita dalle dirette interessate), a cui si sono aggiunti altri vip e persone care che hanno un rapporto stretto con la 25enne: Giacomo Attanà Enrica Tacchi, Ludovica Ajelli, gli speaker di Rtl Davide Damiani e Federico Pecchia, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna, il conduttore Alvin e Tommaso Zorzi, accompagnato dal fidanzato Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Naturalmente al party c’era anche mamma Michelle Hunziker e il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza. Tra i due procede tutto a gonfie: spazzate via le voci di crisi sopraggiunte qualche mese fa. La coppia sta benone, così come sta benone il rapporto recuperato dalla Ramazzotti e Zorzi.

Zorzi e Aurora Ramazzotti, un’amicizia recuperata

Tra Zorzi e Aurora, da mesi, è tornato il sereno: i due si erano allontanati per degli screzi. Nel corso del Grande Fratello Vip 5, Tommaso aveva più volte parlato del suo legame con la figlia di Michelle ed Eros, spiegando di volerlo assolutamente recuperare. Detto, fatto: dopo il trionfo nella quinta edizione del reality più spiato d’Italia, l’influencer milanese ha ricucito con Aurora e oggi l’amicizia naviga in ottime acque. Tutto bene quel che finisce bene.