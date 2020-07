Paola Di Benedetto e Federico Rossi, disastro anniversario: l’accaduto

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi prosegue a gonfie vele. Qualcuno aveva dubitato che i due resistessero alla lontananza dovuta al Covid-19 ma anche i più scettici hanno dovuto ricredersi: come testimoniano non poche foto e altrettanti video Instagram la coppia è più affiatata che mai dopo il lockdown e sin da quando entrambi si sono rivisti – erano stati lontani cinque mesi circa prima di riabbracciarsi – hanno dimostrato che l’amore fosse tutt’altro che svanito. Oggi Paola e Federico compiono due anni d’amore assieme e hanno voluto condividere con i follower non solo la gioia del momento ma anche una disavventura che ricorderanno per il resto della vita. Diciamo che il loro è stato un anniversario molto movimentato. Veniamo al dunque.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, disavventura per il secondo anno insieme: il racconto su Instagram

A raccontarlo nel dettaglio è stata l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, nonché gieffina, che pochi minuti fa ha parlato su Instagram della cancellazione del volo che lei e Federico avevano prenotato per Santorini proprio per festeggiare i due anni insieme; il volo l’hanno poi prenotato di nuovo e sarebbe andato tutto per il verso giusto se non fosse che alle 5.30 hanno avuto dei problemi in aeroporto con la documentazione. Un brutto anniversario? Figuriamoci! A chi non è mai capitato di dover improvvisare qualcosa dopo un piano andato in fumo in una giornata importante? Alla fine sono proprio questi i momenti che restano maggiormente impressi nei ricordi, e sarà così anche per Paola e Federico. Che infatti hanno subito risolto il problema.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, come hanno festeggiato l’anniversario: una soluzione ghiottissima

Su Instagram infatti la Di Benedetto ha raccontato che una soluzione l’hanno trovata e che pur nella sua semplicità ha regalato gioia a entrambi: si tratta di cibo. Sì, Paola e Federico hanno festeggiato i loro due anni nel loro ristorante preferito a Modena, dove si sono ingozzati fino a scoppiare. Le malelingue ci saranno sempre, e purtroppo Internet ne è pienissimo, ma siamo contenti che chi è davvero innamorato riesca a rispondere con tanti sorrisi a chi proprio non riesce a gioire della felicità altrui. Non ci resta che salutare la coppia con un tanti auguri per questa giornata speciale!