Paola Di Benedetto e Federico: novità, per lei un nuovo programma tv

Amore a gonfie vele per l’ex gieffina Paola Di Benedetto ed il cantante Federico Rossi. I due si stanno godendo qualche giorno di meritato relax in Sardegna. Paparazzati dal settimanale di gossip Chi (in edicola mercoledì 19 agosto) la coppia sembra spensierata e più felice che mai. Da quanto si apprende dalle anticipazioni fatte dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, per Paola e Fede c’è stato all’ultimo momento un cambio di programma. La coppia aveva infatti programmato di trascorrere le vacanze estive in Grecia. Sembra però che a fargli cambiare idea sulla destinazione siano stati i numerosi voli cancellati e dirottati nelle ultime settimane. Dopo la love story con l’ex di Uomini e Donne Francesco Monte, la ‘Madre Natura’ di Paolo Bonolis ha voltato pagina con l’artista. Il loro amore dura da circa due anni. Ma tra loro non sono state tutte rose e fiori, anzi. La loro storia ha vissuto una battuta d’arresto circa un anno fa.

Vacanze romantiche per la Di Benedetto e Rossi

Paola e Fede sembrano proprio decisi a recuperare il tempo perso. Prima c’è stata la crisi sentimentale vissuta dalla coppia, poi la forzata quarantena imposta dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus. Nonostante la lontananza, però, i due non hanno mai fatto mancare supporto l’uno all’altro. L’occhio indiscreto dei paparazzi di Chi ha immortalato la coppia in spiaggia, tra giochi d’acqua e romantiche coccole. I due sono anche molto attivi sui social, dove non mancano di pubblicare scatti e video di questi giorni di vacanza. Come in tanti ricorderanno, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata protagonista dell’ultima edizione del reality show in quota Mediaset ‘Grande Fratello Vip‘. Paola è riuscita a farsi apprezzare dal grande pubblico televisivo, tanto da uscire vincitrice del gioco.

Paola e Fede: tante novità per la coppia

Il periodo di forzata lontananza ha messo a dura prova l’amore tra Paola e Fede. Dalle indiscrezioni che si rincorrono in rete sembra che i due abbiano deciso di andare a vivere insieme a Milano. Ma questa non sarà l’unica novità per la coppia. Per la Di Benedetto infatti si prospetta un autunno di fuoco. L’ex gieffina registrerà un nuovo programma su Italia 1. Rossi è invece reduce dallo scioglimento della sua band ‘Benji e Fede’. Per lui quindi ci saranno nuove sfide nel panorama musicale.