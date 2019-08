Paola Di Benedetto e Federico Rossi insieme in montagna: amore ritrovato

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono insieme in montagna. Ritorno di fiamma confermato?

La notizia della fine della storia d’amore di Paola Di Benedetto e Federico Rossi aveva sconvolto davvero tutti. I due infatti sembravano molto innamorati e nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Ma fortunatamente è arrivata una bellissima novità. Dopo aver passato un periodo separati, pare che Paola e Federico stiano riprovando a riallacciare i ponti e per farlo hanno scelto di godersi qualche giorno di ferie tra la frescura delle montagne. Per ora, non è apparsa nessuna immagine che li ritrae insieme ma sui profili social dei due sono apparse delle foto che sono palesemente scattate nello stesso luogo.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, la montagna benedirà il loro amore?

Come dunque abbiamo già scoperto, Paola e Federico si trovano nello stesso posto. I due, peró, pare si siano incontrati, per la prima volta dopo la separazione, ad Ibiza. E no, non è stato un incontro casuale. Sembra, infatti, che Federico Rossi abbia raggiunto la isla bonita proprio per rivedere la sua Paola e provare a trovare con lei un punto di incontro. Punto che, visto questo viaggio tra la natura, pare esser stato trovato. Adesso, accarezzati dal verde della montagna il cantante e la famosa ex Madre Natura possono finalmente fortificare il loro sentimento e dare nuova vita alla loro storia. Bello, no?

Paola e Fede tornano insieme, qualcuno resta a mani vuote

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno ormai tornando a far coppia. La notizia non è ancora stata resa ufficiale ma c’è chi scommette che arriverà quando i due torneranno a Milano. Qualcuno però è rimasto a mani vuote. Di chi stiamo parlando? Di Andrea Damante. Il bel dj infatti, dopo aver concluso una breve relazione con Sara Croce, sembrava aver messo gli occhi sulla bella Paola tant’è che i due sono stati addirittura visti insieme ad Ibiza. Subito dopo, però, si era diffusa la notizia che Federico aveva raggiunto la celebre isola e che quindi Paola aveva deciso di seguire il suo cuore.