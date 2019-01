Paola Di Benedetto e Fede non si sono lasciati ma è crisi: il motivo

Perché Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji & Fede non si seguono più su Instagram

È ufficialmente crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede. Da qualche giorno i due non si seguono più su Instagram. Non solo, come riporta il settimanale Chi, l’artista ha tolto dal suo account qualche foto e qualche like che aveva dedicato all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Subito dopo è volato per lavoro negli Stati Uniti insieme all’amico e collega Benjamin Mascolo. E per il momento, sia Fede sia Paola preferiscono tacere sulla questione. Ma perché è scoppiata la crisi tra i due?

Il motivo della crisi tra Paola Di Benedetto e Fede

Stando alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Paola Di Benedetto e Federico Rossi sarebbero in crisi dallo scorso Natale. A quanto pare i due hanno avuto delle divergenze riguardo Capodanno, che la modella vicentina ha trascorso a Sankt Moritz insieme a Stefano De Martino, la sorella Adelaide e altri amici. Fede, invece, si trovava a Bari per lavoro: ha infatti preso parte a Capodanno in musica, lo show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Federico Rossi al compleanno di Paola di Benedetto

Eppure lo scorso 8 gennaio Federico non è mancato alla festa di compleanno di Paola: cosa è successo subito dopo il taglio della torta? Non resta che attendere chiarimenti!