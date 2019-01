Paola Di Benedetto, compleanno insieme a Fede: la dedica del cantante

Paola Di Benedetto: per il suo compleanno vola in vacanza con Fede

La bellissima Paola Di Benedetto compie gli anni. Per il suo ventiquattresimo compleanno ha optato per una vacanza insieme al suo fidanzato Federico Rossi, meglio conosciuto semplicemente come Fede. I due, infatti, negli ultimi giorni sono apparsi insieme sui social. La località scelta dalla coppia è Courmayeur. Felici e innamorati hanno postato scatti mozzafiato con il meraviglioso sfondo innevato. Dal candore della neve alla felicità spontanea ed evidente dei loro occhi. Dunque, dopo ormai sei mesi di amore, madre natura di Ciao Darwin e il cantante del duo Benji e Fede, continuano a viversi il loro sentimento che sembra andare aldilà di ogni critica o dubbio che sia. L’ex isolana, ormai, dopo la breve relazione con Francesco Monte, sembra avere occhi solo per il suo Federico.

Fede e la dedica per la sua fidanzata Paola

Sui rispettivi profili Instagram, Paola e Fede postano delle fotografie che li ritraggono a cena, abbracciati l’uno all’altra. Complici e con un sorriso che sembra parlare al posto loro, i due ragazzi si scambiano delle semplici, dolci e tenere dediche d’amore. Il cantante scrive: “Auguri ad una bella donzella. Paolita”. Il commento della Di Benedetto, invece, recita così: “Grazie a te per essere cosi incredibile”. Dunque, chiaro è il loro legame che, sotto gli occhi di milioni di utenti social, cresce ogni giorno sempre di più.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo sei mesi di amore sono ormai inseparabili

Nonostante la giovane età, Fede quasi 25 e Paola, oggi, 24, sono felici e più che mai legati l’una all’altro. Condividono una storia importante e crescono insieme sotto lo sguardo dei tantissimi fan che li acclamano e li esaltano quotidianamente. Ormai, la coppia, possiamo affermare che è più che mai inseparabile. Senza strafare, si amano e lo urlano al mondo intero con i loro occhi, ma sempre con una certa discrezione che incuriosisce e cattura l’attenzione di molti.