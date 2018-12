Paola Di Benedetto e Federico Rossi: festeggiano 6 mesi insieme durante le festività natalizie

Come già era stato smentito dal rapper Biondo, che aveva postato un video in cui apparivano anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi, la love story che vede questi ultimi protagonisti prosegue a gonfie vele. Qualche dubbio era arrivato, dal momento che sui social nessuno dei due postava una foto insieme da diverso tempo. Ma proprio qualche ora fa, l’ex naufraga Paola Di Benedetto ha pubblicato un dolce scatto accanto al suo compagno Federico, che la abbraccia con fare complice. La coppia si trova davanti un bell’albero di Natale, testimoniando di aver passato le festività natalizie insieme. Ma non solo! Ecco cosa scrive l’ex fiamma di Francesco Monte sotto l’immagine pubblicata su Instagram: “Cosa bevi? Comunque oggi sono 6 da quel giorno. Cin a noi e a quello che verrà“, aggiornando i fan del traguardo d’amore appena raggiunto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la love story prosegue a gonfie vele

Non vedere più foto di coppia per qualche settimana sui rispettivi profili Instagram aveva insospettito i numerosi fan della coppia. Ma il recente scatto della Di Benedetto, oltre al video pubblicato dal rapper Biondo, li hanno rassicurati sulla loro love story. Probabilmente, i due hanno voluto mantenere una maggiore riservatezza soprattutto in vista delle critiche che le fan del cantante sono solite rivolgere alla sua compagna. Nonostante sia stanca di leggere commenti così duri e ingiusti, la fidanzata di Federico Rossi difende imperterrita il suo amore, che ha appena raggiunto il traguardo di 6 mesi insieme. Ultimamente, però, entrambi preferiscono postare meno foto di coppia proprio per proteggere il loro rapporto incentrandolo su un maggiore riserbo.

Paola Di Benedetto: Capodanno in montagna senza Fede

Come già preannunciato, Paola Di Benedetto passerà l’ultimo dell’anno in montagna, precisamente nella località di SanktMoritz, dove i fratelli De Martino condividono una casa. Già, perché l’ex Madre Natura è la migliore amica di Adelaide De Martino, sorella del ballerino e conduttore Stefano, con cui festeggerà Capodanno. Nel frattempo, Federico Rossi si esibirà durante il concerto dello show di Canale 5 con Benjamin Mascolo nel duo Benji&Fede. Ma siamo certi che, appena potrà, l’ex naufraga raggiungerà il suo fidanzato in quel di Bari, dove sarà impegnato a cantare i suoi successi!