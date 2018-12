Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Biondo svela la verità

È crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Ecco tutte le novità

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi sarebbero in crisi. Insieme dall’estate 2018, la loro sembrava all’inizio una semplice parentesi estiva, ma contrariamente alle aspettative, la love story si è dimostrata sincera e duratura. O almeno, così sembrava! Infatti, stando alle ultimissime voci, pare che nell’aria stia aleggiando aria di crisi tra i due giovani ragazzi. Il particolare che ha suscitato dubbi? Entrambi erano soliti postare tante foto insieme sui social abbracciati e innamorati, tenendo aggiornati i fan sulla loro bellissima storia d’amore. Ma dal 17 novembre sul profilo Instagram di lei e, addirittura, dal 20 ottobre sul profilo del cantante, non è stata più pubblicata una foto insieme. Da numerosi quali erano, gli scatti romantici che la coppia era solita postare su Instagram da diverse settimane a questa parte sono diventati del tutto assenti sui profili dei due ragazzi.

Love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è davvero finita? Il rapper Biondo rivela la verità

C’è da dire che ultimamente entrambi sono molto impegnati in ambito lavorativo: Federico Rossi è un cantante affermato e molto apprezzato insieme al collega con cui forma il duo Benji & Fede, mentre la Di Benedetto è stata impegnata come opinionista fissa nel programma della Gialappa’s Band Mai dire talk. Tutto ciò può giustificare l’assenza di foto di coppia? L’unica cosa certa è che al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. In compenso, ci ha pensato il rapper Biondo, uscito dal talent Amici, ad alleviare i numerosi dubbi. Proprio qualche giorno fa, quest’ultimo ha postato su Instagram un video realizzato in un locale milanese che ha rassicurato i fan. I presenti? La sua fidanzata Emma Muscat, Federico di Benji & Fede e anche Paola Di Benedetto. La conferma, quindi, non si è fatta attendere: i due ragazzi continuano ad amarsi, ma probabilmente preferiscono mantenere una maggiore riservatezza per evitare di ricevere attacchi dalle fan del cantante.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: divisi per Capodanno

Come già preannunciato ancor prima delle voci di crisi, i due innamorati pare trascorreranno il Capodanno da separati. Paola Di Benedetto sarà in compagnia della migliore amica Adelaide e del fratello Stefano De Martino, che condividono una casa in montagna a SanktMoritz, mentre Federico Rossi sarà uno dei protagonisti del concerto che andrà in onda su canale 5. Si vedranno subito dopo? Lo scopriremo a breve!