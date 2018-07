Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede insieme a Santorini

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede sono in vacanza insieme a Santorini

Nessuna foto pubblicata insieme, ma dai loro post e dalle loro storie su Instagram è più che chiaro che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in vacanza insieme. Santorini è una delle mete più ambite dell’estate ed è la stessa meta scelta per passare qualche giorno di relax dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, amatissimo soprattutto dalle teenager. La prima paparazzata insieme risale a poche settimane fa. Federico Rossi e la madre natura di Ciao Darwin erano molto vicini ed è scoppiato anche un bacio.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: entrambi in vacanza in Grecia, l’indizio che sono insieme

Nonostante Paola Di Benedetto e Federico Rossi non abbiano pubblicato alcuna foto insieme scattata a Santorini, si sono fatti sfuggire (o forse no) un piccolo particolare. Le storie e i post dei due, non solo dimostrano che si trovino nello stesso punto della Grecia, ma anche nella stessa casa. La vista e l’arredamento uguale non lasciano dubbi: non è solo un caso se Paola Di Benedetto e il cantante di Benji e Fede si trovano a trascorrere le vacanze estive nello stesso luogo.

Paola Di Benedetto criticata per la relazione con Federico Rossi del duo Benji e Fede

Le foto del bacio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non sono di certo passate inosservate. L’ex naufraga è stata inondata da una pioggia di critiche e insulti, tanto che è intervenuto in sua difesa anche Benjamin, il collega di Federico nel duo Benji e Fede.