Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme? La verità su Chi

Paola Di Benedetto: il nuovo fidanzato è Federico Rossi di Benji e Fede? Tutta la verità su Chi

Da giorni non si fa che parlare del presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. I due si sono scambiati numerosi commenti e like social e secondo qualcuno dietro si cela una vera e propria storia d’amore. Se i diretti interessati per il momento tacciono – non confermano ma neppure smentiscono – a mettere chiarezza sulla vicenda è arrivato Gabriele Parpiglia. Il giornalista di Chi conosce bene Madre Natura e per questo ha anticipato che tutta la verità sulla nuova coppia del mondo dello showbiz verrà svelata mercoledì 11 luglio, sul nuovo numero diretto da Alfonso Signorini.

Madre Natura e Federico di Benji e Fede: cosa ha detto Parpiglia

“Oggi sono stanco. Però, questa volta, mi divertono le fan di Benji e Fede (ragazzi che stimo). Posso dire poco se non: “Ci vediamo mercoledì in edicola”. Non offendete, fidatevi, oppure, consiglio saggio, bevetevi un Moscow Mule per affogare il dispiacere o la felicità altrui che, di solito, si condivide…”, ha scritto Parpiglia in una storia di Instagram. Dunque Paola e Federico sono a tutti gli effetti una coppia? In attesa di scoprirlo le fan di Benji e Fede non hanno preso molto bene questo ultimo gossip. Del resto i due cantanti sono gli idoli delle teenager e tante di loro sognano di fidanzarsi proprio con Benjamin o Federico. Dopo che Mascolo ha trovato la felicità accanto all’attrice Demetra Avincola, è ora il turno di Rossi?

Paola Di Benedetto tra le più corteggiate dopo l’Isola dei Famosi

Per ora una cosa è certa: dopo l’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto è tra le donne più corteggiate nello spettacolo italiano. Chiuse le storie d’amore con Matteo Gentili e Francesco Monte, la giovane di Vicenza ha ricevuto prima le attenzioni di Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia, e poi quelle di un calciatore famoso e sposato, la cui identità non è ancora stata svelata.