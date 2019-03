Ultime news su Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Otto mesi dopo il primo incontro, la modella e il cantante del duo Benji e Fede sono più uniti e innamorati che mai. “Con Fede ho trovato ciò di cui una donna ha bisogno”, ha assicurato Madre Natura a Nuovo Tv. Prima di conoscere l’artista, la vicentina è stata legata a Matteo Gentili e Francesco Monte. Ma la storia con Rossi è ben diversa e sembra propensa a durare a lungo. “Sono felice, sto vivendo un bel periodo. Sto capendo tante cose della mia vita, che cosa voglio fare in futuro e ho eliminato pure tante cose inutili“, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Paola parla delle amicizie finte

A quali cose inutili si riferisce Paola Di Benedetto? “Le amicizie finte. Negli ultimi anni è sempre stato difficile capire chi era davvero sincero con me o chi si avvicinava solo per interesse. Così mi sono trovata ad avere intorno persone non vere. Anche in amore è stato molto difficile fare le selezioni“, ha ammesso Paola Di Benedetto. Diversa la situazione con Federico Rossi: “Con lui ho capito che cosa significa un rapporto vero, disinteressato. Stiamo insieme perché ci piacciamo, ci amiamo e basta”.

Tutti i sogni di Paola Di Benedetto

Dopo l’Isola dei Famosi e Mai dire talk Paola Di Benedetto sogna un nuovo programma televisivo. Nel frattempo è molto seguita sui social network, dove lavora a tempo pieno come influencer. “Vorrei comprare una casa perché sento la necessità di avere un punto fermo a Milano”, ha confidato la 24enne.