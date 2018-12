Paola Di Benedetto, critiche per Mai Dire Talk: la replica alle polemiche sul web

Paola Di Benedetto, critiche per Mai Dire Talk: la sua risposta alla polemica scoppiata sul web

In questi giorni sul web una polemica ha travolto Mai dire talk. Cosa è successo? Diversi utenti sui social hanno attaccato il nuovo programma della Gialappa’s band dopo l’ospitata di Cicciogamer, uno youtuber molto famoso nel mondo del gaming online. Secondo questi il ragazzo, durante la prima puntata, sarebbe stato ingiustamente deriso dalle persone presenti in studio. Alle critiche indirizzate alla trasmissione, allora, ha deciso di rispondere Paola Di Benedetto, opinionista fissa a Mai dire talk e presente anche lei durante l’intervento di Cicciogamer. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha voluto dire la sua sulla questione, cercando di fare chiarezza e di spiegare alcune dinamiche proprie dello show televisivo.

Paola Di Benedetto difende Mai dire Talk: Cicciogamer deriso? “Fa parte dell’humor della trasmissione”

“Volevo affrontare un discorso riguardo la partecipazione a Mai dire talk di un personaggio famoso nel mondo del web” ha esordito dicendo Paola Di Benedetto su Instagram stories “Sto parlando di Mirko, in arte Ciccogamer. A detta di molti lui sarebbe stato deriso o comunque sia, più in generale, non è stata apprezzata la comunità del web”. Le polemiche sul web? “Ci sono da precisare alcune cose” ha dichiarato l’ex Madre Natura. L’opinione di Paola? “Chiaramente chi accetta, come me, di partecipare a delle trasmissioni comiche deve anche accettare il fatto che ci possano essere degli scherzi, delle frecciatine talvolta che vanno un po’ al di là. Ma questo fa parte dell’humor della trasmissione”.

Mai dire talk, Giulia De Lellis non piace al web: fioccano le critiche sui social

Criticata per la sua partecipazione a Mai dire talk è stata anche Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel suo ruolo non ha convinto molto i telespettatori. A difenderla sui social, però, fin dalla prima puntata sono accorsi i suoi fan che, agli attacchi, hanno risposto facendo sentire il proprio sostegno e affetto alla loro beniamina.