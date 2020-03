Paola Di Benedetto, Fede torna a farsi vivo: mistero su contatti, è polemica

Paola Di Benedetto e Fede, esplode il mistero delle telefonate al Gf Vip

Paola Di Benedetto e Federico Rossi rischiano di non vedersi dopo il Grande Fratello Vip. La quarantena infatti potrebbe impedire il ricongiungimento della coppia appena lei uscirà dalla Casa. I due non si vedono e non si sentono da tante settimane ormai, anche se ci sono stati contatti telefonici dopo che il Grande Fratello ha informato i concorrenti del Coronavirus. Gli autori hanno concesso infatti a tutti di sentire la propria famiglia per rassicurarsi delle loro condizioni. Paola ha parlato con i suoi genitori, ma Alfonso Signorini durante l’ultima puntata ha rivelato anche delle telefonate con Fede. Ma ci sono state o non ci sono state? Le news di oggi sono arrivate da Instagram, dove il cantante ha risposto alle domande dei fan.

Fede parla di Paola Di Benedetto: “Non la sento da tre mesi”

Qualcuno ha chiesto come sta trascorrendo la quarantena. Fede ha raccontato la sua giornata tipo, ma non è passato inosservato il fatto che non ha menzionato Paola e il Gf Vip. Chiunque avrà pensato che Fede trascorra una parte della giornata a vedere Paola al Gf Vip, ma lui non ha menzionato il reality show. Forse per questo qualcuno poi gli ha chiesto come va con la Di Benedetto. Lui ha risposto così: “Contando che sono circa tre mesi che non la vedo e non la sento, da parte mia bene da parte sua pure… E vediamo quando esce. Sperando che la quarantena finisca il prima possibile, così quando esce la posso vedere”. Come avrete notato, il cantante ha detto di non sentire la fidanzata da circa tre mesi… Allora perché mercoledì si è parlato di telefonate tra loro? Sul Web è esplosa la polemica.

Gf Vip, Paola e Fede si sono sentiti oppure no? È polemica su Twitter

Su Twitter qualcuno ha ipotizzato che Alfonso abbia tirato in ballo Fede senza motivo, quindi crede alla versione del cantante e quindi che non si sono sentiti. Altri invece hanno spiegato che Paola avrebbe raccontato di problemi di linea durante la telefonata con Fede e che quindi non sono riusciti a parlare. Un altro utente ha fatto notare che anche Denver avrebbe ascoltato la telefonata tra Paola e Fede.

Alfonso e Paola Di Benedetto hanno mentito con “ho sentito anche Federico” visto che lui con la storia ha appena detto che non la sente da svariati mesi. Che schifo che mi fanno…devono metterlo sempre in mezzo per i loro giochini di merda #GFVip — Valentina|| good vibes 🌻 (@SolaconZain_) March 21, 2020

Paola spiegava ieri a Paolo che durante la telefonata con Federico la linea andava e veniva e non sono riusciti a capirsi e sentirsi bene. Se prima di sputare veleno anche in questi momenti ascoltaste di più la gente… #gfvip — 🍕Daniela 🍕 (@Daniela22583612) March 21, 2020