Fede e Paola Di Benedetto: le chiamate al GF Vip mai andate in onda

Fede e Paola Di Benedetto, le chiamate al Grande Fratello Vip: il retroscena

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno avuto la possibilità di sentirsi, grazie all’opportunità data dal Grande Fratello Vip a tutti i gieffini di chiamare i propri cari in confessionale. Ognuno di loro ha potuto, in settimana, parlare con le persone a cui sono legate di più, con lo scopo di accertarsi sulle loro condizioni di salute. Infatti, in questi giorni, i concorrenti sono abbastanza turbati per quanto sta accadendo in Italia, a causa della diffusione del Coronavirus. I gieffini sono stati messi al corrente dell’attuale situazione che sta vivendo il nostro Paese e la maggior parte di loro non è riuscita a trattenere le lacrime. Una grande commozione per l’intero gruppo. Una cosa mai successa nelle passate edizioni del reality, che questa volta concede a tutti i concorrenti la possibilità di parlare con i cari. Nel daytime abbiamo visto Paola chiacchierare con il padre in confessionale. La Di Benedetto è apparsa super emozionata non appena ha sentito la voce del papà. I telespettatori, però, ancora non sapevano che la gieffina si è messa in contatto anche con il fidanzato Federico.

Paola Di Benedetto ha sentito anche Federico Rossi al GF Vip: la chiamata in confessionale

Chiamate mai andate in onda quelle avvenute tra Federico e Paola al GF Vip. Il cantante ha, dunque, chiamato la gieffina per rassicurarla sulle sue condizioni di salute. In settimana, però, il daytime non ha mostrato questo confessionale, ma solo quello riguardante la chiamata con il padre. A svelare il retroscena è proprio la Di Benedetto, nel corso della puntata di questa sera. Quando Alfonso Signorini le dà la parola, Paola rivela di aver sentito non solo suo padre, ma anche il fidanzato Fede. Impossibile non notare negli occhi della gieffina tutta la sua emozione. Durante questa esperienza e anche prima, la Di Benedetto ha sempre dimostrato di essere super innamorata del suo Federico.

Fede e Paola Di Benedetto: la gieffina ringrazia il GF per averle permesso di sentire il fidanzato e i genitori

“Sono provata come tutti, a volte riesco a realizzare, a volte no”, rivela Paola, non appena Signorini le dà la parola per dire la sua su quanto sta accadendo all’Italia. Dopo di che, la Di Benedetto ringrazia il programma per averle permesso di sentire i suoi cari e svela di avere effettuato un “collegamento quadruplo” con loro, facendo presente di aver sentito anche Federico. “Ve ne sono grata, è stato un momento bellissimo”, confessa Paola. Sicuramente ora la gieffina non vede l’ora di rivedere il suo Fede in carne e ossa e, nel frattempo, il programma le dà l’opportunità di sentirlo. I fan della coppia non possono non essere felici per questa notizia!