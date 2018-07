Paola Di Benedetto e Fede escono allo scoperto in Grecia: la prova

By

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede: la prova che stanno insieme a Santorini

Già dalle prime foto e i primi video pubblicati dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji e Fede, immaginare che i due fossero in vacanza insieme a Santorini non era troppo difficile. Agli scatti social dello stesso arredamento e della stessa vista sul mare si aggiungono degli ulteriori indizi che parlano chiaro. Oltre alla cena romantica e alla colazione a bordo piscina pubblicata da entrambi, abbiamo delle prove che confermano in modo palese che Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono insieme a Santorini. Chi ci offre queste prove? Proprio i diretti interessati!

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza in Grecia: le storie su Instagram non lasciano più dubbi

Sui social, Paola Di Benedetto e Fede non hanno potuto far a meno di condividere dei momenti che stanno vivendo a Santorini, in Grecia. Se all’inizio i due hanno nascosto il fatto di trovarsi nello stesso luogo, adesso sono usciti allo scoperto. Le storie su Instagram parlano chiaro. L’ex naufraga ha pubblicato un video nelle ig stories dove inquadra proprio l’idolo delle ragazzine Federico Rossi con tanto di tag mentre beve a bordo piscina. Nessuna foto insieme ma già questi sono indizi importanti.

Ancora critiche per Paola Di Benedetto e Federico Rossi

La situazione non fa che aumentare il disprezzo che i fan hanno nei confronti della coppia e la pioggia di critiche continua sui social.