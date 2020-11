Paola Di Benedetto svela: “Fede beveva troppo, se ne accorse mio padre”

Paola Di Benedetto, ex concorrente e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata in una intervista al settimanale ‘Oggi’. A soli venticinque anni, ha già scritto una autobiografia, ‘Se ci credi ci vogliono testa e cuore‘, che uscirà il prossimo 10 novembre. Durante la chiacchierata con il magazine ha svelato qualche aneddoto in anticipazione del libro, oltre a spiegare come stanno le cose tra lei e il fidanzato Federico Rossi.

La Di Benedetto, come già raccontato al GF Vip 4, è tornata a ricordare come abbia avuto inizio la conoscenza con il cantante Fede dell’ex duo ‘Benji & Fede‘. A sorpresa, a fare il primo passo, fu lei:

“Ho ascoltato la canzone ‘Moscow Mule’. Mi ha colpito così tanto che decisi di mandare un messaggio privato a Fede su Instagram. Eh si… il primo passo l’ho fatto io.”

All’inizio tutto è andato a gonfie vele ma poi qualcosa si è rotto, gettando la coppia in una profonda crisi. Si parlò addirittura di vera e propria rottura e anche di tradimenti da parte dell’artista. A un certo sembrò che la relazione non potesse più essere ricucita. E invece…

Paola Di Benedetto: “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo”

La love story ha rischiato di naufragare. Fortunatamente c’è stato un lieto fine. La crisi, oltre a dei presunti tradimenti, pare aver avuto anche un’altra origine dettata dai problemi con l’alcool avuti dal cantante, che hanno portato l’influencer ad allontanarsi dal giovane:

“Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. Se ne accorse mio padre della gravità della cosa e mi mise in guardia. Ci siamo allontanati per un periodo, ma poi ci siamo ritrovati.”

Una felicità quella della coppia che fa guardare al futuro con positività. Ora che si sono ritrovati e che sono andati a vivere insieme, infatti, la showgirl ha detto che vorrebbe avere tre figli. Sarà d’accordo anche Fede?

Paola Di Benedetto: da Madre Natura a influencer di successo

Nonostante la giovane età, la Di Benedetto ha quasi due milioni di followers su Instagram e ha una carriera ben avviata. Ha iniziato come ‘Madre Natura’ nel programma ‘Ciao Darwin’ condotto da Paolo Bonolis. Qualche tempo dopo ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha conosciuto il suo ex fidanzato Francesco Monte, con il quale si lasciò poco dopo la conclusione del reality. Infine, si è rimessa in gioco partecipando all’ultima edizione del GF Vip, che l’ha vista trionfare nella puntata finale.