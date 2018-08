Paola Di Benedetto: ecco la foto di Federico Rossi che la fa impazzire

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede ancora in vacanza insieme: la foto di lui che fa impazzire lei

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e il cantante del duo Benji e Fede Federico Rossi, per l’appunto meglio conosciuto come Fede, sono ormai una coppia di fatto e non si nascondono più. Dopo la prima vacanza insieme a Santorini, in Grecia, la Di Benedetto si è presentata al concerto del suo fidanzato e, dalla prima fila, ha cantato tutte le canzoni del duo Benji e Fede. Attualmente, Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono di nuovo in vacanza insieme in montagna. La coppia dell’estate ha infatti pubblicato storie e foto attraverso i personali profili di Instagram che confermano la notizia.

Paola Di Benedetto: ecco lo scatto al fidanzato Federico Rossi

“Se ci cercate siamo nella casa sull’albero” ha scritto qualche ora fa Paola Di Benedetto in una foto sul letto insieme a Federico Rossi. I due stanno aggiornando continuamente le loro storie di Instagram, dimostrando, ancora una volta, che tra i due la relazione è seria, al contrario del popolo del web che continua a criticare la coppia senza sosta. La Di Benedetto ha poi scattato una foto a Fede, foto non troppo apprezzata dal cantante ma che piace molto alla sua fidanzata Paola. “Questa foto a Federico non piace“ ha infatti scritto la ragazza. “Ma a me fa impazzire quindi ciaone“ ha continuato Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede: i due fanno sul serio

Grazie a Federico Rossi, Paola Di Benedetto sembra aver del tutto dimenticato Francesco Monte e ancora il precedente ex fidanzato Matteo Gentili. La relazione tra lei e Fede è vera, fanno sul serio e i recenti viaggi insieme e la partecipazione di Paola Di Benedetto al concerto di Benji e Fede non possono far altro che confermare.