Paola Di Benedetto e Rkomi, scoop di Fedez: “Ecco la coppia”. Le reazioni

Fedez indossa i panni del gossipparo e scodella uno degli scoop dell’estate, confermando che Paola Di Benedetto e Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, sono una coppia. Il rapper, con un post pubblicato su Instagram lungo la serata di mercoledì 22 giugno, ha ufficializzato che tra la conduttrice veneta e il cantante è sbocciato l’amore. Nessun ‘colpo basso’, visto che la vicentina e colui che ormai si può tranquillamente definire la sua dolce metà, quando è stata postata la foto che ha confermato la loro love story, erano in compagnia proprio dell’imprenditore e di sua moglie, Chiara Ferragni.

Dopo settimane di indiscrezioni e spifferi, ecco quindi la Di Benedetto e Rkomi uscire allo scoperto. Tutto vero, la passione ha preso quota. “Indovinate la coppia dell’anno”, ha scritto Fedez a corredo di due foto in cui, oltre allo stesso rapper, si vedono la Ferragni, Paola e Rkomi. Le due coppie hanno trascorso una serata in quei di Milano, tra chiacchiere e risate.

Sotto al post di Fedez, la Di Benedetto ha lanciato una spassosa frecciatina al medesimo cantante e al suo neo fidanzato: “Voi belli, noi bellissime”. Il commento ha fatto breccia nei fan, raccogliendo oltre 2.400 like. Anche Rkomi ha avuto una simpatica reazione agli scatti divulgati dal collega, chiosando: “3msc”. Che vuol dire? Semplice: trattasi dell’acronimo di ‘Tre metri sopra il cielo”. Insomma, la coppia ha ufficializzato il proprio amore tra battute e risate.

Fedez e Rkomi, un’amicizia sbocciata negli studi di X Factor

Ma che ci facevano insieme i quattro piccioncini? Fedez e Rkomi si sono conosciuti negli studi di X Factor (entrambi sono stati arruolati dal talent show di Sky per la nuova stagione). Tra i due artisti è subito scattato un ottimo feeling amichevole. Evidentemente, proprio per questo bel legame, i due hanno deciso di organizzare un’uscita a quattro con le rispettive compagne. E, già che c’erano, fatto trenta, hanno fatto trentuno, ufficializzando la love story. D’altra parte che ci fosse una relazione in corso tra la vicentina e Martorana era ormai chiaro a tutti e, dunque, meglio chiudere la soap opera gossippara ‘stanno insieme o no?’, uscendo allo scoperto.