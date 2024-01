Paola Di Benedetto e Raoul, è già ritorno di fiamma: l’avvistamento

A distanza di soli dieci giorni dall’annuncio della rottura, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sembrano essere già tornati insieme. Da tempo, circolavano voci di presunti tradimenti da parte del calciatore, smentiti però da entrambi nel comunicato congiunto postato sui social. A quanto pare, a causare la fine della relazione sarebbe stata l’incompatibilità dei loro caratteri e dei rispettivi stili di vita. Dunque, stando alle loro parole, la decisione sembrava essere definitiva. Tuttavia, nelle ultime ore, la coppia è di nuovo finita al centro del gossip.

A rivelare la notizia di un presunto ritorno di fiamma è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha prima pubblicato una segnalazione di un utente che riportava di aver visto l’ex vippona e il calciatore insieme all’Escape Room di Torino, dove gioca Raoul. Poche ore dopo, è emersa una conferma evidente che, in effetti, Paola e Raoul erano stati insieme. Lo stesso profilo del locale ha infatti pubblicato una foto della coppia insieme al calciatore Alessandro Buongiorno e la fidanzata, per ringraziarli per la visita. Nello scatto in questione, si vedono i due (ex?) fidanzati stretti in un tenero abbraccio, un dettaglio che alimenta ulteriormente l’ipotesi di un ritorno di fiamma.

I protagonisti di questa vicenda non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, probabilmente a causa del breve lasso di tempo trascorso dall’annuncio della loro rottura. Data la recentezza degli eventi, sembra che stiano procedendo con cautela, evitando di precipitare le cose o di rendere pubblico un eventuale riavvicinamento. Allo stesso modo, però, non starebbero neanche cercando di nascondersi, essendo andati in un luogo pubblico consapevoli di poter essere beccati da altri. Inoltre, a tradirli è stato lo stesso post pubblicato dal locale, che lascia poco spazio a dubbi.

Dopo i primo gossip emersi ad inizio estate, la Di Benedetto e Raoul sono usciti ufficialmente allo scoperto lo scorso luglio. Nel corso dei mesi, la coppia è spesso apparsa sui social, mostrandosi molto complici e innamorati. Poi, improvvisamente, sono arrivate prima le voci di tradimento e, successivamente, l’annuncio della separazione. Una separazione durata pochissimo, dato il presunto riavvicinamento lampo avvenuto tra i due. A questo punto, non resta che attendere per capire se la conduttrice e il calciatore decideranno di confermare il probabile ritorno o se, invece, continueranno a tacere sulla questione.