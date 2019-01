Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Arriva la smentita ufficiale

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia più chiacchierata del momento

Da diversi giorni sul web gira voce di una possibile crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, come hanno notato i più attenti, avevano smesso di seguirsi su Instagram e, per un po’ di tempo, non si erano mostrati più insieme. C’è da dire, però, che il cantante di Benji e Fede è stato impegnato in queste settimane con un progetto lavorativo che lo ha portato Oltreoceano (precisamente negli Stati Uniti). La cosa che ha insospettito i fan, fino ad arrivare a far sostenere loro la tesi riguardante la presunta rottura, è il fatto che Fede sul suo profilo personale avesse scelto di togliere alcune foto e dediche fatte tempo fa alla Di Benedetto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si sono lasciati: i due mettono a tacere le male lingue

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo giorni di silenzio, hanno finalmente deciso deciso di rispondere al gossip sul loro conto. Si sono lasciati? Stanno attraversando una crisi? Secondo il settimanale Chi la coppia avrebbe iniziato ad allontanarsi a seguito di Capodanno. Adesso, però, tutto sembrerebbe essersi risolto e appianato. Tra Paola e Federico ogni cosa è tornata alla normalità. Ai rumours riguardanti la fine della loro relazione, difatti, entrambi hanno risposto in questo ore pubblicando su Instagram foto e video dove si mostrano felici insieme.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: il motivo dietro la crisi di coppia

La causa scatenante la crisi di coppia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Stando a quanto emerso nelle ultime ore, i due avrebbero avuto degli screzi proprio durante le feste di Natale. Il fatto che l’ex Madre Natura abbia deciso di passare il Capodanno insieme all’amica Adelaide e a Stefano De Martino non sarebbe andata giù al fidanzato.