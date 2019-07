Paola Di Benedetto e Fede: sfoghi sui social e la dedica d’amore di lui

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: il cantante scrive una dedica d’amore, entrambi contro gli haters

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede è giunta al capolinea. I due non stanno più insieme da qualche giorno e ad annunciarlo ci ha pensato la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Un triste annuncio quello dato da Paola, che ora ha portato alcuni fan a sostenerla e ad appoggiarla. C’è chi spera di rivederla tornare tra le braccia del cantante e chi, invece, appare felice di questa rottura. Proprio con quest’ultimi Fede non riesce a trattenere la calma. Qualche ora fa, dopo aver condiviso delle dediche d’amore per la Di Benedetto, si lascia andare a un piccolo sfogo. Ma non è l’unico, in quanto anche Paola è stata colpita da qualche haters. Scendendo nel dettaglio, Paola si ritrova a difendersi da chi la critica poiché continua a tenere le foto con Fede sulla sua pagina Instagram. Non riuscendo a trattenersi, l’ex naufraga dichiara che quelle immagini resteranno per sempre dove sono, a prescindere da cosa accadrà.

Paola Di Benedetto si difende dagli haters, mentre Fede scrive parole molto importanti

“Ma chi l’ha detto che se due persone si lasciano, uno non debba tenere le foto sul profilo Instagram? Chi? Dove sta scritto? Le foto sono lì, e per sempre lì resteranno, a prescindere da come andranno le cose”, scrive Paola sotto il commento di un hater. Nel frattempo, Fede scrive delle parole d’amore che sembra voler dedicare proprio alla Di Benedetto. “Ho perso la parte di me, forse la più importante. Non ho mai conosciuto una persone come te, avrei voluto conoscerla ancor di più”, così il cantante inizia la sua dedica d’amore su Instagram questa notte. Sono diverse le frasi condivise qualche ora fa da Federico, il quale sembra voler dimostrare di essere fortemente provato per la rottura con Paola. “Il tuo valore l’ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa, ora so che c’è una stella in più nel mio taschino”, continua il cantante, che conclude con: “Ti voglio bene, tuo per sempre Fede”.

Federico Rossi si lascia andare a un piccolo sfogo sui social contro i commenti negativi

Ma non solo, dopo questa dediche e il piccolo sfogo di Paola, Fede risponde duramente a un utente. Quest’ultimo, sotto un post di Instagram, avrebbe scrittro a Paola una frase ironica, definendo il cantante “quel mongolo”. La risposta di Federico non è tardata ad arrivare: “Cogl..e, non ti guarderebbe nemmeno con binocolo”. Dopo di che, nelle sue Stories di Instagram, il ragazzo notare come sul web ci siano tante persone che commentano negativamente. “Una situazione molto problematica questa”, così Fede considera quanto sta accadendo sui social, probabilmente riferendosi anche al commento a cui si è ritrovato a rispondere.