Paola Di Benedetto: dolce dedica a Federico Rossi, ecco le sue parole

Paola Di Benedetto: dedica social per il fidanzato Federico Rossi, il cantante di Benji e Fede

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore dell’estate! Parliamo, ovviamente, della relazione tra Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e Federico Rossi, meglio conosciuto come Fede del duo canoro super amato dalle ragazzine Benji e Fede. I due sembrano essere sempre più uniti e complici e i loro scatti insieme pubblicati dagli stessi sui social network lo dimostrano. Paola Di Benedetto ha scritto una dolce dedica al suo fidanzato Federico Rossi e ha utilizzato proprio il suo profilo Instagram per farla arrivare al cantante. Una foto della coppia insieme mentre si trovano in macchina ad accompagnare le parole della Di Benedetto.

Le parole di Paola Di Benedetto per il suo Federico Rossi

“Che poi che ci vuoi fare, quando incontri una persona che è tua Complice in tutto, allora li hai vinto. E tu sei il mio complice“ ha scritto Paola Di Benedetto nella sua romantica dedica al fidanzato Federico Rossi. Il cantante non ha ancora risposto alle parole della bella fidanzata ma, in compenso, i fan di Fede hanno riempito i commenti sotto al post della ex madre natura. Belle parole e tanti complimenti, finalmente, quelle dei sostenitori di Federico Rossi che, ormai, sembrano aver del tutto accettato la relazione del loro beniamino con Paola Di Benedetto. Ricordiamo che, inizialmente, la ragazza era stata riempita di critiche e lo stesso Fede è dovuto intervenire in difesa della sua dolce metà.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi presto marito e moglie?

Secondo il settimanale Spy, Federico Rossi del duo Benji e Fede avrebbe chiesto di recente alla sua sua fidanzata Paola Di Benedetto di diventare sua moglie. I due non si sono ancora espressi pubblicamente in merito alle vicenda. Staremo a vedere.