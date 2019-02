Paola Di Benedetto difende Monte sul canna-gate: “Testimonierò”

Paola Di Benedetto: nuove dichiarazioni su Francesco Monte a Domenica Live

Paola Di Benedetto è tornata a parlare dell’ex fidanzato Francesco Monte. È successo a Domenica Live, dove Madre Natura è stata chiamata a dire la sua sul canna-gate. La polemica scoppiata un anno fa all’Isola dei Famosi è ritornata prepotentemente alla ribalta dopo che Eva Henger ha ricevuto la querela di Monte. “Mi dispiace questo accanimento nei confronti di Francesco”, ha detto la modella vicentina nel salotto di Barbara d’Urso, dove in molti si sono scagliati contro l’ex tronista di Uomini e Donne. “Questa querela è stata fatta quando Francesco è tornato dall’Isola ma, non so perché, è stata notificata solo adesso”, ha aggiunto la giovane.

Le altre parole di Madre Natura su Francesco Monte

Paola Di Benedetto ha inoltre appoggiato la scelta di Francesco Monte di non apparire in tv per difendersi dalle accuse di Eva Henger. “Una persona ha il diritto di difendersi nelle sedi opportune e non in una trasmissione televisiva”, ha sottolineato la ragazza. “Io ho visto fumare Francesco sull’Isola dei Famosi. Se fosse marijuana o tabacco non lo so. Se sarò chiamata a testimoniare testimonierò e dirò la verità”, ha chiarito Paola.

Paola Di Benedetto è felice accanto a Federico Rossi

Seppur solidale con Francesco Monte, Paola Di Benedetto è ormai andata avanti con la sua vita sentimentale. Da più di sei mesi è felicemente legata a Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede.