Paola Di Benedetto contro Onestini: lo sfogo dopo l’intervista di Luca (Video)

Paola Di Benetto replica alle parole di Luca Onestini su di lei e Francesco Monte: l’ex naufraga sbotta sui social

L’ultima intervista rilasciata da Luca Onestini proprio non è andata giù a Paola Di Benedetto. Il motivo? Luca, invitato a commentare l’attuale Gf Vip a Ultime dalla Casa, non ha certo riservato sconti a lei e Francesco Monte. Dopo aver criticato quest’ultimo per i giudizi espressi nei confronti di Elia Fongaro e Jane Alexander Onestini ha detto: “Se loro hanno deciso di avvicinarsi con tutto quello che ne consegue è una scelta loro, questi giudizi, questi processi sul non esser un uomo mi sembrano un po’ troppo esagerati. Ma non ricordo, Paola Di Benedetto all’Isola era con il cuore completamente libero? Forse anche lei era in un momento di riflessione, e forse anche lì se il rispetto è un valore così sentito non ci si doveva avvicinare. Credo che si siano baciati dopo una sola settimana invece”. Questa parole, ovviamente, non sono piaciute a Paola. E lo sfogo dell’ex naufraga sui social lo dimostra.

Paola Di Benedetto dopo l’intervista di Luca Onestini sbotta sui social: il video – sfogo

Prima di parlare di quanto l’intervista di Luca Onestini l’abbia infastidita, Paola Di Benedetto, su Instagram stories, ha esordito dicendo: “Sono stata molto attentata in questi mesi a controllare e calibrare ogni mia mossa televisiva. Non ho voluto commentare delle situazioni passate semplicemente perché sono passate e la vita va avanti”. L’ex Madre Natura, riferendosi ad Onestini, ha poi aggiunto: “Come io sono molto attenta ad ogni cosa che dico, anche le altre persone dovrebbero esserlo, e sopratutto accertarsi del fatto che quello che gli esce dalla bocca sia vero. Mi riferisco a delle cose che ho letto nelle ultime ore riguardo alla mia partecipazione all’Isola dei Famosi”. La sua situazione sentimentale allora? “Quando io ho fatto l’Isola, e questo l’ho chiarito quando sono tornata più e più volte, io ero single, ero libera, il mio cuore era libero e la mia testa era completamente libera”.

Paola Di Benedetto su Instagram: ultima stangata a Luca Onestini

Pur apparendo sorridente, Paola Di Benedetto non è riuscita a nascondere il fatto di essere rimasta molto male dalle parole detta da Luca. Prima di chiudere il suo video, infatti, la stessa ha mandato un chiaro messaggio a Onestini. “Prima di parlare bisognerebbe sapere quantomeno quello che si dice” ha detto la fidanzata di Federico Rossi senza mezzi termini.