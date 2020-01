Paola Di Benedetto, confidenze su Federico: romanticismo e tradimenti

Paola Di Benedetto, confidenze su Federico Rossi: regali, romanticismo e tradimenti. Intanto il cantante tace

Paola Di Benedetto è entrata in punta di piedi al Grande Fratello Vip. “Voglio soprattutto conoscere le persone più mature, c’è tanto da imparare”, dichiarava prima di varcare la celebre porta rossa di Cinecittà. E così sta facendo, anche se non è una che poi si nasconde quando c’è da dire la propria e confidarsi. Confidenze, appunto: nelle scorse ore l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ne ha fatte diverse, parlando della sua love story con Federico Rossi, il famoso e giovane cantante del duo Benji &Fede. Romanticismo, regali e tradimenti…

“Federico è romanticissimo, rose e post-it”

Paola, a colloquio con Rita Rusic e Clizia Incorvaia, ha fatto delle confessioni sul ‘suo’ Fede: “Il mio (fidanzato, ndr) è romanticissimo, mi fa trovare le rose… Una volta, a casa mia a Modena, io sono rientrata e ho trovato un mazzone di rose con un biglietto con scritto: ‘Mi manchi già, ti amo’.” E ancora: “Mi lascia i Post-it quando se ne va e non ci vediamo per qualche giorno. Tutte carinerie che fanno piacere.” Secondo la Rusic tale atteggiamento amorevole è da ricondurre alla giovane età. Non per Clizia: “Ce l’ha proprio lui dentro”. Le ha fatto eco Paola: “Secondo me è proprio carattere”. Non solo galanterie però nella love story in questione. Si narra di tradimenti del passato e la Di Benedetto…

“Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico…”

Si è parlato parecchio la scorsa estate di presunte corna fatte da Federico nei confronti di Paola. Lei non ha mai confermato tale versione. Tuttavia, nelle scorse ore, mentre ha parlato con Barbara Alberti della differenza tra tradimenti immaginati e consumati, ha detto: “Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti”. Paola non ha parlato esplicitamente del suo caso, ma non è peccato credere che si riferisca proprio a quanto vissuto sulla sua pelle. Nel frattempo Federico continua a mantenere un ‘profilo basso’ sui social, non rilasciando post e dichiarazioni inerenti al Grande Fratello Vip e tenendosi concentrato sul suo lavoro.