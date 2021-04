Paola Di Benedetto, confidenze: “Con Fede 3 anni di delusioni e successi”

Tempo di bilanci, riflessioni e nuovi progetti per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ex artista del duo Benji&Fede. L’influencer, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, con un lungo post su Instagram ha fatto il punto dei tre anni trascorsi al fianco del cantante che proprio nelle scorse ore ha esordito da solista nel mercato musicale, pubblicando il singolo ‘Pesche‘. Un brano leggero e spensierato, spiega Paola, che nota come lo stile del pezzo si addica al carattere del compagno con il quale ha vissuto alti e bassi durante la relazione. Nonostante tutto, però, ha trionfato sempre la voglia di non mollare e di coltivare l’amore.

“Da 3 anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro la vita dell’altro, in silenzio, ma essendoci sempre”, ha scritto la Di Benedetto aggiungendo che oggi è un giorno felice in quanto esce è uscito ‘Pesche’ che “canta di amore ma senza prendersi troppo sul serio”. Paola ha quindi fatto un grosso in bocca al lupo al fidanzato che, di comune accordo con Benjamin Mascolo, ha sciolto il duo, intraprendendo una carriera da solista che oggi vede il suo primo frutto.

Il post di Paola è stato preso d’assalto. A soltanto un’ora dalla pubblicazione ha collezionato oltre 70mila like e centinaia di commenti entusiasti. C’è stato anche quello di Patrick Ray Pugliese, che ha conosciuto la Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4, mentre Federico lo ha incontrato a reality concluso. Ne è nata una bella amicizia: infatti Patrick oltre a fare gli auguri alla coppia ha promesso che una volta finte le restrizioni anti Covid ci sarà tempo per festeggiare e vedersi.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, lo spettro tradimento e il momento buio

La coppia, prima che Paola entrasse nella Casa più spiata d’Italia, ha attraversato un momento molto burrascoso. Di Benedetto e Federico si sono anche allontanati. In molti pensavano che la relazione fosse giunta a un vicolo cieco, senza via d’uscita. Pare che a innescare la crisi ci sia stato un tradimento subito dall’influencer che però, con il tempo, avrebbe perdonato il cantante, ricostruendo la love story andata in pezzi. Il momento no è ormai archiviato da un pezzo: Paola e Rossi oggi sorridono e si amano più di prima.