Federico Rossi, Paola Di Benedetto: silenzio rotto sul tradimento, racconto

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura per la prima volta ammette candidamente di essere stata tradita: le dichiarazioni dell’influencer e come ha superato il momento delicato

Paola Di Benedetto e i tradimenti, confessione al Grande Fratello Vip. La scorsa estate, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata chiacchieratissima dal gossip. Motivo del mormorio la separazione temporanea dal suo attuale fidanzato Federico Rossi. Si vociferò di un tradimento di lui (spuntò il nome della cantante Emma Muscat, anche se nessuno ha mai confermato la tresca). Oggi, Paola, a colloquio con Asia e Sara, per la prima volta ha ammesso di aver ricevuto le corna, narrando come superò quel periodo delicato.

GF Vip, la confessione di Paola: “Ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato. E poi invece ho perdonato”

“Davanti a un uomo che ti tradisce come ti comporti, tradisci a tua volta?”. A introdurre l’argomento è stata Sara. Paola, a quel punto, si è lasciata andare. “Dipende sempre dall’entità, io non tradisco a mia volta, a me non frega niente delle ripicche“, spiega la Di Benedetto che aggiunge: “Dipende da una serie di cose. Fidati che io ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato. E poi invece ho perdonato.” La giovane influencer ribadisce: “Però dipende sempre dall’entità, è un discorso troppo complesso. Bisogna trovarcisi dentro, capire il perché. Può essere tante cose…”

Grande Fratello Vip 4, Di Benedetto: “Ci può essere il perdono e si può andare avanti”

“Certo che fa soffrire e inevitabilmente rompe qualcosa”, continua l’influencer. “Poi – precisa – bisogna avere una forza incredibile per rimettere assieme tutti i tasselli. Però è una cosa che si può superare, ci sono tante piccole sfumature che fanno cambiare una situazione…” E ancora: “Si deve contestualizzare. Non sto dicendo che il tradimento va perdonato… Ci sono situazioni e situazioni… Ci può essere il perdono e si può andare avanti. Detto questo per me il tradimento va condannato e non è che bisogna perdonare e abbassare la testa in nome di un amore enorme. No, se uno ti manca di rispetto lo mandi aff…lo e basta, non bisogna fare le infermierine di sto cavolo. Però ci sono mille situazioni”.