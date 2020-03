GF Vip, Fabio Testi fuori dai denti: “Denver ha sedotto Paola Di Benedetto”

GF Vip, Fabio Testi lascia tutti a bocca aperta. Il bisbiglio inaspettato: “Denver ha sedotto Paola Di Benedetto”. Antonella Elia di sasso

Spiffero molto allettante proveniente dalla Casa più spiata d’Italia. A bisbigliarlo è Fabio Testi, che di esperienza in relazioni amorose ne ha da vendere. Protagonisti del sussurro, a gran sorpresa, Andrea Denver e Paola Di Benedetto, sulla ‘carta’ innamoratissimi dei rispettivi partner che li attendono fuori dal GF Vip (Anna Wolf per lui, Federico Rossi per lei). Ma, secondo l’attore, in realtà ci sarebbe in corso un gioco di seduzione. Anzi, ci sarebbe di più: Denver avrebbe già sedotto. La rivelazione di Testi è arrivata nella serata di ieri, mentre si è festeggiato il compleanno di Licia Nunez.

GF Vip 4, Zequila e Testi non hanno dubbi: sussurri sul modello e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin

“Lui vuole sedurre mentre dorme”, bisbiglia Testi, vedendo Andrea aggirarsi per la Casa senza maglietta. Antonella Elia, vicino all’attore, interviene: “Peccato però che non seduce”. Fabio dirige uno sguardo ‘complice’ ad Antonio Zequila: “Hai voglia se ha sedotto!”. La Elia, come Checco Zalone, ‘cade dalle nubi’: “Ma chi? Parli di Sara che si è un po’ innamorata di lui?”. Fabio scuote il capo, prima di pronunciare il nome di Paola, solo mimandolo con il labiale. Zequila si lascia andare in un’espressione più che loquace. L’espressione di chi la sa lunga. Antonella resta di sasso. Poi la conversazione viene interrotta dall’arrivo di Valeria Marini.

Fabio Testi e Zequila, ci hanno visto davvero lungo su Denver e Paola?

Certo è che lo spiffero di Fabio Testi farà rumore. Anche perché da casa e nella Casa nessuno finora – laddove l’attore e Zequila abbiano davvero notato una dinamica sotterrane veritiera – aveva fatto caso ad alcunché tra i due giovani. Da oggi, però, è probabile che al modello e all’influencer sarà riservato un occhio particolare. Chissà che cosa bolle in pentola. Testi e Zequila non hanno dubbi, qualcun’altro sì. Chi avrà ragione? Tempo al tempo…