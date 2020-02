Andrea Denver, fidanzata spunta sui social: “Video mai mostrato al Gf”

Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, gli manda un messaggio sui social. Nel frattempo, Sara Soldati ammette di provare interesse per il modello

Torna a farsi viva la fidanzata di Andrea Denver. Sono diverse settimane che il gieffino sta aspettando di ricevere notizie da parte di Anna Wolf, ma al momento non è arrivato nessun messaggio o sorpresa da parte della sua dolce metà. Tanta la preoccupazione per Andrea che vorrebbe sapere almeno come sta la sua compagna. Nelle ultime ore, l’americana ha pubblicato un video messaggio per il concorrente del Grande Fratello Vip 4, in cui invita il fidanzato a non preoccuparsi per lei e di stare bene. Nella didascalia del post, però, alcuni utenti hanno notato che la ragazza ha confessato che il Gf le avrebbe chiesto in precedenza di inviare a Denver un video alcune settimane fa, sorpresa mai fatta recapitare al destinatario. Come se non bastasse, c’è una nuova inquilina che sembra molto interessata al modello.

Il video messaggio: “Me lo aveva chiesto il Gf ma non l’hanno mai mostrato”

“Ciao Andrea, spero che tu stia bene e stia resistendo li. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono in casa con la mia famiglia in North Caroline. Ho sentito che sei un po preoccupato ed anche a volte un po giù di morale, ma voglio che tu sappia che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto, ti amo”, questo è quanto apparso sul profilo Instagram della Wolf nelle ultime ore. Non avendo potuto far recapitare alcun messaggio al suo fidanzato, la donna pare abbia deciso di procedere in questo modo. Nella didascalia del post si legge infatti: “Non avrei mai pensato di dover pubblicare questo. Il Gf mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non l’hanno mai mostrato”.

Sara Soldati ammette: “Mi piace Denver”

Pare ci sia una concorrente che voglia mettere i bastoni tra le ruote. Stiamo parlando di Sara Soldati, una delle nuove protagoniste del reality. Qualche giorno fa, infatti, la donna avrebbe ammesso: “Mi piace Denver, ma come faccio a provarci, è fidanzato, facciamolo sfidanzare!”. Curiosa e molto criticata la risposta di Paola di Benedetto: “Se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci”.