Paola Di Benedetto, monta il caso con la sua manager: il retroscena

Paola Di Benedetto, monta il caso con la sua (ex?) manager: il retroscena spinoso avvenuto prima della vittoria del GF Vip. Intanto Salvo Veneziano propone di cambiare la modalità del televoto

Giallo attorno a Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, ieri, ha trionfato al Grande Fratello Vip 4. Lacrime di gioia, lacrime di chi non avrebbe mai immaginato di arrivare fino in fondo. E invece la vicentina ci è arrivata e ha pure vinto. Ora però si prospetta una vicenda tutta da chiarire. A far scoppiare il caso è stata la sua (ex?) manager Paola Benegas, fondatrice della Benegas Model e Management, agenzia che ha preso sotto la sua ala protettrice proprio la Di Benedetto. La donna ha pubblicato nelle scorse ore un post assai ambiguo in cui sembra proprio avere nel mirino la fidanzata di Federico Rossi. A corroborare tale tesi l’intervento di Gabriele Parpiglia, noto autore tv e giornalista.

Paola contro Paola? Cosa è accaduto

“In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola“, scrive la Benegas in una Stories Instagram, a corredo di una foto con Paola. “Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele (Parpiglia, ndr)?”. Cosa c’è di strano? Fin qui quasi nulla, anche se “Mancano le belle parole” suona come un ‘allarme’. La risposta di Parpiglia cambia però le carte in tavola: “Confermo Paola (Benegas, ndr), ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata“. Per chi la riconoscenza? Quella che la Di Benedetto doveva riservare alla Benegas? Questo ciò che sembra leggersi tra le righe. Si attendono chiarimenti. Ma non è finita qui.

Benegas – Di Benedetto, altre ombre

Altre ombre sui rapporti professionali tra la Di Benedetto e la Benegas emergono per via del comportamento di quest’ultima. Con le sue assistite è sempre prodiga di complimenti e ‘sponsorizzazioni’ social. “Un esempio? L’attenzione costante e Dayane Mello, showgirl che in questi giorni è alle prese con ‘Pechino Express’, adventure game in onda su Rai Due”, spiega Today.it. Durante l’avventura dell’ex Madre Natura al GF Vip, invece, la Benegas non si è mai pronunciata in favore della vicentina. Che il rapporto lavorativo si sia interrotto e nemmeno nel migliore dei modi? Gli indizi portano in questa direzione.

Salvo Veneziano contro la vittoria di Paola

Dopo il trionfo dell’influencer, Salvo si è pronunciato in questi termini, auspicando che possa essere rivisto il televoto nelle prossime eventuali edizioni del GF Vip: