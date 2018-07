Paola Di Benedetto a cena con Cecilia Rodriguez: “Nessun imbarazzo”

Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si sono incontrate: nessun imbarazzo tra le due a cena

Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez, le due ex fidanzate di Francesco Monte, a cena insieme. È successo qualche giorno fa quando le due sono state invitate come guest star di una serata di moda. Con Madre Natura e la sorella di Belen pure Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei Famosi. A dispetto delle malelingue, il faccia a faccia tra Paola e Cechu è avvenuto in maniera cordiale e matura. Nessun astio o frecciatina da parte delle due modelle. Che, al contrario, si sono comportate in maniera professionale ed educata. Interpellata sui social network, la Di Benedetto ha poi chiarito che non ha avuto alcun problema con l’argentina e che la serata si è svolta nel migliore dei modi.

Le parole di Paola Di Benedetto sull’incontro con Cecilia Rodriguez

“È stato imbarazzante l’incontro con Cecilia?”, ha chiesto una follower a Paola Di Benedetto. Madre Natura ha risposto senza problemi: “No. Quando si ha a che fare con persone intelligenti non si possono creare situazioni imbarazzanti”. Una replica che include un complimento implicito a Cecilia Rodriguez che, a detta di Paola, è una persona intelligente e matura. Del resto per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip la storia d’amore con Francesco Monte è solo un ricordo lontano. La relazione con Ignazio Moser è più che mai forte e solida: i due convivono già a Milano.

Paola Di Benedetto ha dimenticato Francesco Monte con Fede

Anche Paola Di Benedetto ha già dimenticato Francesco Monte. Il cuore della bella vicentina batte ora per Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede. La coppia è uscita allo scoperto solo di recente ma è apparsa più che mai affiatata e complice.