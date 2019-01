Paola Cortellesi: la scelta sulla partecipazione a Sanremo. La decisione

Paola Cortellesi scioglie le riserve sulla partecipazione al Festival di Sanremo. La decisione

Il Festival di Sanremo 2019 si avvicina e la kermesse canora più famosa e importante d’Italia, giunta alla 69esima edizione, si sta configurando quasi completamente. Nei giorni scorsi si è parlato molto di una possible partecipazione di Paola Cortellesi. Claudio Baglioni e il suo staff avrebbero fatto carte false per averla in squadra, almeno come ospite per una serata. Purtroppo non se ne farà nulla. Nelle ultime ore è infatti giunta la notizia che l’attrice non ci sarà. A dare conferma dell’assenza è stata la diretta interessata, raggiunta dall’agenzia stampa AdnKronos.

“Per impegni già presi, a malincuore, ho dovuto declinare la proposta”. Il forfait di Paola Cortellesi al Festival di Sanremo

Paola Cortellesi non sarà presente sull’Ariston. Questione di impegni lavorativi inderogabili. “Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo. Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a far parte della sua squadra, per impegni già presi, a malincuore, ho dovuto declinare la proposta”, ha spiegato Paola all’agenzia AdnKronos. “Purtroppo, le riprese del film (quello che sta girando con il marito Riccardo Milani e che uscirà il 18 aprile nelle sale italiane, ndr.) non mi consentono di partecipare“, ha aggiunto l’attrice, che dunque chiude in maniera definitiva a ogni speranza di vederla calcare il celebre palco dell’Ariston, che già la vide protagonista quindici anni fa (nella 54esima edizione del 2004).

Anche Gianni Morandi chiude le porte alla kermesse: “Tutto già visto”

Qualche settimana fa un altro big dello spettacolo e della musica del Bel Paese ha dato forfait all’imminente Festival di Sanremo. Si tratta di Gianni Morandi che ha spiegato simpaticamente la scelta di non prendere in considerazione una sua partecipazione alla kermesse: “Sono andato quindici volte a Sanremo: sei in gara, due da conduttore, poi ospite (l’ultima volta lo scorso anno, Ndr). Basta”. Morandi ha infine aggiunto: “Tutto già visto. Mogol mi diceva: ‘Cavolo Gianni, sembri un ripetente’”.