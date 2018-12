Gianni Morandi, Sanremo 2019: “Non ci sarò. Baglioni? Si diverte così”

Festival di Sanremo 2019, Gianni Morandi fa chiarezza: “Non ci sarò, basta. Baglioni? Si diverte così”

Gianni Morandi quest’anno non sarà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019. In nessuna veste: né come conduttore, né come ospite. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. “Ha fatto una serie di nomi a caso, non c’è niente di serio. Claudio (Baglioni, ndr) ha detto che quest’anno farà il dirottatore, si diverte così. Sono andato quindici volte a Sanremo: sei in gara, due da conduttore, poi ospite (l’ultima volta lo scorso anno, Ndr). Basta”. Dunque trovano smentita le insistenti voci che si sono rincorse in questi giorni. “Tutto già visto. Mogol mi diceva: ‘Cavolo Gianni, sembri un ripetente'”, ha infine aggiunto Morandi.

Baglioni e i contatti con i conduttori: “Tutti fantastici, non smentisco i nomi)

Il nome di Gianni Morandi era iniziato a circolare con insistenza dopo che Baglioni, direttore artistico della kermesse canora, nella conferenza stampa finale di Sanremo Giovani, aveva ammesso (in risposta a una domanda del sito Blogo) di aver avuto contatti non soltanto con Morandi, ma anche con Vanessa Incontrada e con Claudio Bisio e Virginia Raffaele per quel che riguarda la conduzione. “Con alcuni ci sono stati contatti del tipo ‘Cosa possiamo fare insieme? Dieci minuti insieme?’… Tutti e quattro i nomi circolati sono fantastici: non li smentisco, perché ci sono stati incontri con tutti e quattro, ma non c ‘è ancora una linea ufficialissima. Potrebbero esserci tutti e quattro”, aveva risposto Baglioni.

Festival di Sanremo 2019: i cantanti in gara e quando si sapranno i nomi dei conduttori

Sui conduttori se ne saprà qualcosa in più il 9 gennaio, ossia quando ci sarà la prima conferenza stampa del Festival. Possibile che quel giorno vengano sciolte definitivamente le riserve. Non è detto che non ci possano essere colpi di scena dell’ultimo minuto. I cantanti in gara invece saranno questi: Paola Turci, Patty Pravo feat. Briga, Simone Cristicchi, Negrita, Zen Circus, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa, Irama, Ultimo, Francesco Renga, Nek, Boomdabash, Motta, Enrico Nigiotti, Il Volo, Nino D’Angelo feat. Livio Cori, Ghemon, Einar, Mahmood, Federica Carta feat. Shade