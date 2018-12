Bianca Atzei e Grignani esclusi da Sanremo 2019? Parlano i due cantanti

Bianca Atzei e Gianluca Grignani parlano della presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2019

Nella lista dei 24 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 non ci sono i nomi di Gianluca Grignani e Bianca Atzei. I due erano tra i favoriti eppure Claudio Baglioni non li ha scelti come concorrenti della nuova edizione della storica kermesse. “Grazie Gianluca Grignani per aver scritto una canzone meravigliosa. Ci abbiamo provato. Crederci sempre arrendersi mai”, ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi su Instagram. Dunque il duetto è stato scartato dal direttore artistico? Non proprio e a chiarire la faccenda ci ha pensato Grignani, da tempo lontano dalle scene per lavorare al nuovo album.

Le parole di Gianluca Grignani su Festival di Sanremo 2019

“Considerati i rumors precedenti alla comunicazione ufficiale del cast di Sanremo 2019 che mi vedevano in duetto con l’amica Bianca Atzei, mi sembra doveroso specificare che in realtà non mi sono mai proposto come possibile concorrente, né in duetto né da solo. Al contrario ho semplicemente scritto un brano per un’artista che stimo! Ringrazio tutti per le belle parole che state spendendo per me…non mi resta che augurarvi un buon Sanremo e soprattutto un buon Natale!”, ha fatto sapere Gianluca Grignani.

Festival di Sanremo 2019: chi sono gli altri esclusi

Non solo Bianca Atzei: dal Festival di Sanremo 2019 sono stati esclusi pure i Dear Jack e Pierdavide Carone. Il gruppo e il cantautore, entrambi nati ad Amici, hanno presentato senza successo il duetto Caramelle.

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2019

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019 sono:

Paola Turci

Patty Pravo feat. Briga

Simone Cristicchi

Negrita

Zen Circus

Daniele Silvestri

Ex-Otago

Anna Tatangelo

Loredana Bertè

Achille Lauro

Arisa

Irama

Ultimo

Francesco Renga

Nek

Boomdabash

Motta

Enrico Nigiotti

Il Volo

Nino D’Angelo feat. Livio Cori

Ghemon

Einar

Mahmood

Federica Carta feat. Shade