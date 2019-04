Paola Cortellesi a Domenica In: Mara Venier fa preoccupare l’attrice

Domenica In: Mara Venier interrompe l’intervista a Paola Cortellesi

Spavento per Paola Cortellesi a Domenica In. Durante l’intervista nel programma di Rai Uno l’attrice e comica si è preoccupata per la tosse persistente di Mara Venier. Mentre Paola stava raccontando alcuni aneddoti del suo ultimo film – Ma cosa ci dice il cervello, uscito al cinema il 18 aprile – zia Mara ha cominciato a tossire con una certa insistenza senza smettere mai. Una situazione che ha agitato la Cortellesi, che si è prontamente accertata delle condizioni di salute della padrona di casa. A detta della diretta interessata, Mara si è mangiata un’unghia che le è andata di traverso e l’ha spinta a tossire in maniera assillante.

Paola Cortellesi pronta a fare la manovra a Mara Venier

“Stai bene Mara? Devo farti la manovra (quella di Heimlich che generalmente si fa per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, ndr)?”, ha chiesto preoccupata Paola Cortellesi a Mara Venier. Quest’ultima, nonostante il disagio, non ha perso la consuete verve: “Da te mi farei fare tutto”. Subito dopo ha spiegato quello che era successo e la Cortellesi ha chiarito che era inutile fare la manovra. La Venier si è così accontenta di una bottiglietta d’acqua, che ha ristabilito la calma. In seguito, per sdrammatizzare, zia Mara ha recitato una poesia veneziana di Pasqua, imparata quando era bambina.

Paola Cortellesi parla a Domenica In del marito regista

Nel corso dell’intervista a Domenica In Paola Cortellesi ha parlato del rapporto con il marito, il regista Riccardo Milani. I due lavorano spesso insieme e l’ultimo film, Ma cosa ci dice il cervello, è l’ennesima collaborazione tra i due artisti. “Sul set lui è molto quadrato, serio e rigoroso. Ma pure io sono così, nell’ambiente mi chiamano la signorina Rottermeir. La disciplina in questo lavoro è normale e necessaria. Io e Riccardo siamo contenti di fare squadra anche se i litigi non mancano”, ha confidato Paola, felice accanto al collega da ben sedici anni.