Paola Caruso posta un video con il figlio, i fan si scagliano contro il suo ex

Paola Caruso posta un bellissimo video con suo figlio, i suoi fan si scagliano contro il padre del piccolo

Paola Caruso è proprio una super mamma. La nascita del suo Michelino le ha decisamente cambiato la vita rendendogliela molto più felice e luminosa di quello che era prima. Chi conosce bene la Caruso, o almeno un po’ l’ha seguita, sa benissimo che il suo passato non è stato molto roseo proprio a causa della sua vita sentimentale. Per chi non lo sapesse, tempo fa, Paola era fidanzata con Francesco Caserta ma le cose tra di loro si sono frantumate proprio dopo che aveva scoperto di aspettare un bambino da lui. La ex bonas di Avanti un Altro, tramite Barbara d’Urso lanciò un appello a Francesco dicendogli che quando avrebbe voluto si sarebbe potuto avvicinare a suo figlio ma, a quanto pare, ciò non è ancora accaduto. Il piccolo Michele, infatti, non ha ancora avuto la gioia di incontrare il suo papà. Per questo motivo, il suo ex fidanzato non gode della benevolenza di tutti, anzi. Il giovane non è visto di buon occhio specialmente dalle fan di Paola Caruso che si dicono incredule dal suo comportamento. E anche oggi, sotto al bellissimo video che Paola ha postato, sono tornate ad esprimersi.

Paola Caruso, il video con Michelino e la splendida dedica

Paola Caruso è innamorata persa di suo figlio, come ogni mamma lo è per i propri bambini. Oggi, la showgirl ha postato un video sul suo Instagram dove Michelino ride tutto contento mentre gioca con lei. Paola ha inoltre scritto: “Sei la gioia della mia vita. Ti amo figlio mio” con tanto di cuore rosso. Il video ha riscosso tantissimi consensi e le sue parole hanno commosso le tante signore che la seguono che hanno colto l’occasione per esprimere il loro disappunto nei confronti di Francesco Caserta. “Poveri ‘genitori’ st***di. Si perdono i momenti migliori, gli anni migliori, i primi sorrisi, tutto… come si fa a stare lontano da un figlio? Boh”, ha scritto una donna; “Ma come fa il padre a star lontano da questo bambino meraviglioso?” si è domandata un’altra sua seguace. Di commenti così, il profilo di Paola, ne è davvero pieno. Sono tantissime le persone indignate dal comportamento del suo ex fidanzato. Si risolveranno mai le cose? Chissà! Commenti a parte, sarebbe bello vedere Michelino tra le braccia di suo padre. Ovviamente, questa è vita privata e non si può di certo giudicare una persona dalle sue scelte. Comunque sia Paola si sta dimostrando essere una donna davvero forte.

Paola Caruso innamorata dell’ex tentatore Moreno Merlo

L’estate 2019 ha portato a Paola Caruso tanta fortuna in amore. La bella showgirl infatti pare essersi innamorata di Moreno Merlo e con lui sta vivendo una bellissima storia. Finalmente, la Caruso ha trovato la felicità anche nel campo sentimentale e anche in questo caso le sue seguaci si sono dette felicissime per lei. Paola può finalmente lasciarsi il passato alle spalle ed andare avanti con il suo nuovo amore.