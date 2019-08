Paola Caruso pazza d’amore per Moreno Merlo: la speciale dedica

Paola Caruso è davvero innamorata del suo Moreno Merlo. La sua ultima dedica non lascia dubbi

Finalmente la felicità, finalmente l’amore per la bella Paola Caruso. Il suo periodo difficile sembra essere terminato e la simpatica showgirl può lasciarsi alle spalle tutte le cose sgradevoli che le sono accadute e, specialmente, la sua tortuosa storia con il suo ex Francesco Caserta. Tra le braccia del dj, ed ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo, la bionda trentaquattrenne ha trovato la serenità che da un po’ le mancava. Ora si che Paola può dire di avere una famiglia tutta sua insieme al suo nuovo fidanzato e al suo piccoletto Michele, nato agli inizi di marzo di quest’anno. Insomma, il 2019 sta portando proprio tantissima fortuna all’indimenticabile ex Bonas di Avanti un Altro.

Paola Caruso innamorata di Moreno Merlo, le dolci parole

“Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!” aveva dichiarato Paola al settimanale Mio. Insomma, la Caruso sembrava voler fare le cose con calma proprio per capire se valeva la pena di donare il suo cuore a Moreno oppure no. Del resto dopo la brutta delusione che ha dovuto affrontare a causa del suo ex, non poteva fare il contrario. Correre, in amore, non conviene mai. Oggi, però, le cose sembrano essere molto cambiate. Questo ‘flirt’ è diventato via via sempre più importante e si sta trasformando in una bella storia d’amore. Tant’è che proprio Paola ha postato una foto dove si stringe a Moreno Merlo ed ha scritto: “Solo cose belle”.

Paola Caruso e l’amore ritrovato, i fan la innondano d’affetto

Paola Caruso, che ha da poco passato del tempo sia con la madre biologica e sia con quella adottiva, è anche tanto seguita ed amata dagli utenti del web. La sua storia di vita ha infatti catturato l’attenzione di tutti ma il suo carattere dolce e tanto forte ha conquistato il cuore di tanti italiani. I suoi fan oggi si dicono felicissimi per lei e per la sua nuova storia d’amore. E su Instagram le scrivono messaggi ricchi di affetto: “Paola, questo amore te lo sei meritato. Che tu possa essere sempre felice!”.