Paola Caruso: la foto del figlio insieme a nonna Imma e la frecciatina all’ex

Paola Caruso finalmente insieme alla sua mamma biologica e ai suoi fratelli. E ovviamente Michelino non può mancare!

Paola Caruso sta vivendo veramente un momento d’oro per la sua sfera privata. L’ex bonas di Avanti Un Altro sembra aver ritrovato l’amore ma, non solo. In questi giorni infatti sta trascorrendo dei meravigliosi momenti con la sua bella famiglia allargata, tra la madre adottiva Wanda e quella biologica Imma. In settimana, infatti, Paola è scesa in Calabria con Michelino ed ha raggiunto la sua vecchia casa dove vive la donna che l’ha adottata e cresciuta, Wanda. Adesso invece l’ex partecipante de L’Isola dei Famosi si trova, sempre in Calabria, insieme ad Imma, la donna che l’ha messa al mondo, e ai suoi fratelli, la sorella Vanessa e il fratello Luigi. Insieme a loro, Paola e il piccolo Michele hanno trascorso questa calda domenica in un bellissimo ristorante con tanto di piscina.

I 5 mesi di Michelino e la frecciatina di Paola verso il suo ex

Ieri il piccolo Michele ha festeggiato i 5 mesi di vita e oggi ha diviso un bel pranzetto con nonna Imma e gli zii. La mamma, Paola Caruso, ieri gli ha dedicato delle bellissime parole: “5 mesi …amore mio sono 5 mesi che sono nata con te….tu mi hai fatto nascere perché solo con te ho capito cosa vuol dire vivere“. E oggi, sotto la foto che la Caruso ha pubblicato dove mostra il suo figlioletto in compagnia della nonna, Imma ha commentato così: “Oggi gioia immensa nello stare con te e il mio principino“. Paola Caruso, inoltre, ha lanciato una frecciatina a Francesco Caserta, il suo ex fidanzato e padre di Michelino. Una sua follower infatti le ha scritto: “Che fortuna che ha questo bimbo, non avrà l’amore di un padre ma ha l’amore di due nonne materne! Beh, la nonna paterna di mangerà le unghie!” e Paola le ha risposto così: “Il conto arriva per tutti…altro che le unghie!”.

Paola e l’amore ritrovato con il tentatore Moreno Merlo

Unghie mangiucchiate a parte, di recente è volata la notizia secondo cui proprio la nostra Paoletta abbia ritrovato l’amore tra le braccia di Moreno Merlo. I due infatti sono stati beccati da Spy mentre si scambiavano un dolce bacio dopo aver passato una serata in compagnia di Michelino. Ma che stesse frequentando un nuovo ragazzo Paola, però, non ne aveva fatto mistero. Già qualche settimana l’ex bonas fa ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram che le ritraevano proprio in compagnia di Moreno.