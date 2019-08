Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è amore: bacio e dettagli

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è davvero amore. Dopo il gossip dei giorni scorsi arriva la conferma: il bacio e i dettagli della love story

Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro, e Moreno Merlo, ‘single’ fresco dell’esperienza a Tempation Island 2019, stanno assieme. Questo almeno quel che sostiene il magazine Spy che si fa forte anche di una paparazzata fatta ai due con tanto di bacio passionale. Dunque il gossip che era circolato nei giorni scorsi trova ora conferma. D’altra parte le immagini divulgate dalla rivista (attraverso il suo profilo Instagram) lasciano poco spazio ai dubbi: l’incontro amorevole di labbra c’è stato, il feeling è alle stelle.

“Il suo cuore batte per un ‘ex tentatore’ che ora è tutto per lei”

“Ecco le prove che testimoniano la love story tra l’ex Bonas Paola Caruso e il single di Temptation Island, Moreno Merlo” scrive Spy su Instagram a corredo dell’istantanea che ritrae i due dolcemente complici mentre si baciano. Il settimanale, inoltre, ripercorre gli ultimi mesi non semplici affrontati dalla neo mamma: “Lei veniva da una delusione perché era stata lasciata da Francesco Caserta da cui aveva avuto un bambino. Per giunta Caserta (come aveva rivelato ‘Spy’) si era legato a Raffaella Fico e questo l’aveva mandata su tutte le furie. Ma è acqua passata, perché il suo cuore batte per un ‘ex tentatore’ che ora è tutto per lei”.

Moreno e la Caruso: l’amore decolla

Il gossip tra Paola e Moreno era scoppiato pochi giorni fa. Ad innescarlo era stata la stessa Caruso che domenica 28 luglio postava sul suo profilo Instagram ufficiale una foto in cui si immortalava al parco insieme al figlio, al suo cagnolino e all’aitante deejay, protagonista del rovente show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In molti fan, fin dalla divulgazione dello scatto, hanno sperato che per Paola non si trattasse soltanto di un’amicizia ma che ci fosse qualcosa in più. Oggi quella speranza pare proprio essere diventata realtà. L’ex Bonas, dopo la delicata vicenda vissuta con Francesco Caserta, è tornata in love.