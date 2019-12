Paola Caruso porta in tribunale Moreno: “Anche la madre mi usava”

Paola Caruso contro Moreno Merlo: le nuove rivelazioni a Domenica Live

Paola Caruso non fa retromarcia e continua a portare avanti la sua battaglia contro Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island che ha frequentato dalla scorsa estate fino a qualche settimana fa. Nella puntata di Domenica Live di domenica 8 dicembre l’ex Bonas di Avanti un altro ha consegnato a Barbara d’Urso delle prove importanti inerenti la sua lite con il ragazzo. La bella calabrese si è presentata in studio con la denuncia fatta nei confronti di Moreno prima di parlare del caso in tv e del referto medico – più precisamente una visita oculistica – avvenuta dopo una colluttazione con Merlo. La Caruso ha poi mostrato alla redazione Mediaset delle fatture di alcuni pagamenti effettuati per Moreno. “Pagavo tutto io. Ho pagato delle ore in palestra che lui ha fatto e non ha mai pagato. Ci sono le fatture che lo provano. Tutte le foto su Instagram – cene, spa, visite, incontri – è stato tutto pagato da me”, ha tuonato la 34enne.

Paola Caruso parla della madre dell’ex fidanzato Moreno Merlo

“La madre di Moreno mi ha bloccato sui social network. Con lei ho sempre avuto un buon rapporto. Un giorno abbiamo fatto shopping insieme e le ho regalato un vestito ma poi ho dovuto pagare il resto delle cose che aveva preso in negozio perché non aveva la carta di credito in borsa. Se non hai la carta di credito non prendi tutte quelle cose”, ha raccontato Paola Caruso a Domenica Live. “Al Battesimo di Michelino io e Moreno abbiamo avuto gratis degli abiti di un noto negozio milanese e anche lei voleva qualcosa di speciale. Non siamo riusciti ad andare una seconda volta in quel negozio perché avevo preso altri impegni e lei si è risentita”, ha aggiunto. Paola ha poi puntualizzato: “Per loro tutto era dovuto”.

Paola Caruso smentisce le dichiarazioni di Moreno Merlo

Paola Caruso ha ribadito che non ha mai amato Moreno Merlo per finta. Secondo il giovane la showgirl avrebbe cercato un rapporto del genere solo per popolarità. “La nostra era una relazione vera, stavamo insieme da agosto. Ora ci vedremo in tribunale”, ha concluso la Caruso.