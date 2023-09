Paola Caruso “torna fissa ad Avanti un altro”: retroscena e ruolo

Paola Caruso sarebbe in procinto di tornare a far parte del cast fisso del popolare quiz show condotto da Paolo Bonolis

Paola Caruso sarebbe in procinto di tornare in tv in qualità di presenza fissa in un programma. Non una trasmissione qualunque, bensì quella che l’ha resa popolare al grande pubblico del piccolo schermo, vale a dire “Avanti un altro” di Paolo Bonolis. Nel quiz show di Canale Cinque tornerebbe nel ruolo che fu già suo, ossia in quello di Bonas. A riferirlo è l’esperta di gossip e retroscena tv Denianira Marzano la quale ha avuto una soffiata da una ‘talpa’ che ha assicurato che la Caruso farà parte del nuovo cast al cento per cento. Non resta che attendere conferme o smentite ufficiali.

Chi sicuramente non farà più parte della squadra di “Avanti un altro” è Sophie Codegoni. Dopo aver ricoperto il ruolo appunto di Bonas la scorsa stagione non si è vista rinnovare il contratto. Alcune indiscrezioni la volevano sostituita da Antonella Fiordelisi. Voci infondate, come ha sottolineato Sonia Bruganelli, a capo della società di produzione che realizza il quiz show ed effettua i provini per arruolare volti nuovi da inserire nel cast. L’ex moglie di Bonolis, quest’estate, quando è circolata la voce, ha tagliato corto: “Fake news, né Sophie né Antonella fanno parte del progetto”.

Avanti un altro, ultima stagione?

Quella di quest’anno dovrebbe essere l’ultima stagione di “Avanti un altro”. Questo almeno è ciò che è trapelato nei mesi scorsi. Non è detto però che non possano esserci dietrofront. Si guarderà anche ai dati di ascolto delle prossime puntate per capire se il format si è ‘usurato’ oppure se gode di buona salute.

Nel 2022/2023 il quiz show ha raccolto buoni dati, ma non entusiasmanti, venendo puntualmente battuto da “L’Eredità” di Flavio Insinna (dalla prossima stagione Insinna sarà sostituito da Pino Insegno). In quella fascia Mediaset risulta debole: anche Gerry Scotti con Caduta Libera ha avuto sempre la peggio contro “L’Eredità”. Stesso discorso vale per “Reazione a Catena” che ogni giorno stacca lo show di “Zio Gerry” con parecchi punti percentuali. Ai piani alti del Biscione è bene che comincino a pensare di inventarsi qualcosa di nuovo.