Paola Caruso ha fatto il test del dna: ultime news a Live-Non è la d’Urso

Paola Caruso news sulla presunta madre biologica e il test del dna

Paola Caruso ha fatto il test del dna dopo aver incontrato la presunta madre biologica a Live-Non è la d’Urso. A dare gli aggiornamenti è stata Barbara d’Urso nel corso della puntata in onda mercoledì 10 aprile. La conduttrice napoletana ha mostrato un video nel quale si vede Paola e Imma mentre si recano a fare il test. Ad accompagnarle Vanessa, la presunta sorella della Caruso, che tramite una lettera ha messo in contatto la madre con la redazione della d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro e la presunta madre biologica sono apparse agitate e tese per questo appuntamento importante ma ora non vedono l’ora di conoscere il risultato. Risultato che, come chiarito da Barbarella, non arriverà prima di una settimana.

Tra sette giorni la verità sulla famiglia di Paola Caruso

“Il test è stato fatto ieri (martedì 9 aprile, ndr) e tra una settimana avremo il risultato”, ha puntualizzato Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Molto probabilmente il responso dell’esame verrà letto in diretta tv nella prossima puntata del programma di Canale 5 che, nonostante la spietata concorrenza, sta ottenendo ottimi risultati. In attesa di conoscere le sue vere origini, Paola è impegnata a fare la mamma. La vita della Caruso è cambiata dopo la nascita del piccolo Michelino che, almeno per il momento, non ha ancora conosciuto il padre. Francesco, l’imprenditore calabrese ex fidanzato di Paola, non ha infatti ricucito alcun rapporto con la soubrette e il loro bambino.

È mistero sul padre biologico di Paola Caruso

Intanto Imma, la presunta madre biologica di Paola Caruso, non ha svelato il nome del presunto padre naturale della 32enne. La donna si è limitata a dire che è un calciatore, che ha giocato a Catanzaro negli anni Ottanta e che non ha mai saputo della sua gravidanza. “Quando sono rimasta incinta nel 1984 lui è andato via dalla città. Per questo mia madre era contraria: sarebbe stato un grande scandalo per la mia famiglia”, ha confidato Imma. Molto probabilmente il nome dello sportivo verrà rivelato dopo il test del DNA, che accerterà se davvero Imma e Paola sono parenti.