Paola Caruso, Taylor Mega, Karina: Striscia la notizia bacchetta le influncer

Striscia la notizia attacca Paola Caruso, Taylor Mega, Karina Cascella e Guendalina Tavassi che promuovo lo sbiancamento dei denti fai da te

Striscia la notizia è tornata a bacchettare le influencer italiane. Che su Instagram, forse con troppa facilità e superficialità, promuovono prodotti non idonei. È il caso dello sbiancamento dentale fai da te, una pratica sempre più in voga che viene promossa sui social network ad un basso costo. Come nel caso di Karina Cascella che lo ha reclamizzato tramite le sue stories con un semplice dentifricio o Guendalina Tavassi che ha mostrato una pennetta sbiancante per l’operazione. In entrambi i casi Striscia ha provato che poi i risultati delle due opinioniste di Barbara d’Urso sono stati falsati con dei filtri Instagram, che rendono l’immagine più limpida di quello che è realmente. Paola Caruso e Taylor Mega hanno invece pubblicizzato un macchinario simile a quello usato dal dentista che non costa però più di 25 euro.

Sbiancamento dei denti: Chiara Squaglia intervista l’esperto

Consigli – quelle delle influencer sopraccitate – che non sempre fanno bene alla salute. Tanto che Chiara Squaglia, inviata di Striscia la notizia che si è occupata del caso, ha consultato un professionista del settore. Che ha spiegato che per lo sbiancamento dentale è preferibile rivolgersi ad uno specialista visto che non è una pratica da attuare tutti i giorni e soprattutto da soli. La Squaglia ha così raggiunto Paola Caruso che, nonostante la pubblicità di qualche tempo fa, ha invitato i suoi follower e tutto il pubblico a non acquistare nulla senza avere prima il consenso del proprio medico.

Non è la prima volta che Striscia la notizia bacchetta gli influencer

Non è la prima volta che il tg satirico di Antonio Ricci bacchetta i web influencer, spesso legati al mondo dello showiz. Qualche settimana fa Striscia la notizia ha puntato il dito contro chi si dimentica la scritta #adv, #ad o #advertising promuovendo così pubblicità ingannevole.