Striscia la notizia attacca Ignazio Moser, Fabio Rovazzi, Martina Colombari e altri vip

Striscia la notizia è tornata a puntare il dito contro alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Personaggi molto seguiti sui social network da migliaia e migliaia di follower, tanto che possono essere considerati dei veri e propri influencer. Come Ignazio Moser, Fabio Rovazzi, Martina Colombari, Aida Yespica, Carmen Di Pietro, che possono contare su una fan base non indifferente nel mondo virtuale. A detta dell’inviato Marco Casimani Calzolari l’ex ciclista e company avrebbero dimenticato in più di un’occasione di aggiungere l’hastag #adv alle foto nelle quali pubblicizzano abiti, accessori, automobili o altri prodotti.

Striscia la notizia punta il dito contro chi non usa l’hastag #adv

Da tempo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, insieme a Codacons e Unione Nazionale dei Consumatori, hanno imposto infatti che la pubblicità su Instagram e sugli altri social network sia chiaramente visibile per i follower. Decisione presa in modo da non favorire più la pubblicità occulta e ingannevole. Ma molto spesso questa piccola parola chiave, che sta per advertising ovvero pubblicità in inglese, viene spesso dimenticata.“Non vengono rispettate le regole”, ha tuonato Marco Casimani Calzolari di Striscia la notizia, specializzato nel mondo del web (clicca qui per vedere il servizio completo!).

Vip e Instagram: la raccomandazione dell’inviato di Striscia

“Il problema è serio. Caro vip, caro influencer, se non specifichi che il tuo post è genuino, senza avere nulla in cambio, confondi le idee. Bisogna dirlo se induci a comprare qualcosa per cui sei pagato, soprattutto per i tanti giovani che ti seguono”, ha aggiunto il collaboratore di Antonio Ricci.