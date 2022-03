Paola Caruso sta ancora male: slitta il suo ritorno in televisione

By

La soubrette calabrese non sarà presente alla prima puntata della nuova edizione de La pupa e il secchione

Brutte notizie per Paola Caruso. Dopo il suo ricovero d’urgenza in ospedale l’ex Bonas di Avanti un altro dovrà restare a riposo ancora per qualche giorno. A farlo sapere Barbara d’Urso, che aveva arruolato la soubrette nella nuova edizione de La pupa e il secchione.

La conduttrice Mediaset ha spiegato che Paola Caruso non sarà presente, in qualità di pupa, alla prima puntata della trasmissione cult, che torna in tv completamente rinnovata. Al momento nessun aggiornamento da parte della Caruso sui social network.

Ad oggi non è chiaro se Paola Caruso entrerà di fatto alla seconda puntata de La pupa e il secchione o se sarà costretta a rinunciare definitivamente a questo nuovo progetto televisivo che arriva dopo il recente ingaggio a Back to school di Nicola Savino.

Perché Paola Caruso è finita in ospedale

Paola Caruso è stata ricoverata a causa di un attacco di allergia. A raccontare la disavventura è stata la diretta interessata via Instagram: negli ultimi giorni la 36enne si trovava in quarantena, in un albergo a Roma, prima di poter fare il suo ingresso ne La pupa e il secchione.

Nell’hotel era presente una vistosa moquette che ha creato problemi di salute a Paoletta: la Caruso è infatti allergica alla polvere e agli acari. L’influencer è stata portata in ospedale in ambulanza, dove è stata subito sottoposta alle terapie del caso.

Il ritorno de La pupa e il secchione

La nuova edizione de La pupa e il secchione torna in tv martedì 15 marzo. Otto le puntate previste su Italia Uno, 22 i concorrenti in gara. Alcuni sono già noti al grande pubblico: la già citata Paola Caruso ma anche Flavia Vento, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati, Mirko Gancitano, Vera Miales, Mila Suarez, Nicolò Scalfi, Gianmarco Onestini, Denis Dosio.

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Tre i giurati dello show: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.