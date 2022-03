Paola Caruso sta ancora male: La pupa e il secchione? La decisione

By

Slitta il ritorno in tv dell’ex Bonas di Avanti un altro, scelta inizialmente come pupa del nuovo programma di Barbara d’Urso

Paola Caruso è riapparsa in televisione. Un breve collegamento nella seconda puntata de La pupa e il secchione di Barbara d’Urso. La soubrette calabrese era stata ingaggiata come pupa della nuova edizione ma un problema di salute a poche ore dal debutto dello show ha fatto saltare il suo ingresso. Da allora la Caruso non si è più ripresa del tutto. Qualcuno, come l’esperta di gossip Deianira Marzano, aveva spifferato di un addio definitivo di Paola alla trasmissione.

L’ex Bonas di Avanti un altro sembra però propensa ad entrare il prima possibile a La pupa e il secchione e Barbara d’Urso è determinata ad aspettare la sua ex opinionista. Paola Caruso ha fatto sapere che sta un po’ meglio e che la nuova terapia sta facendo effetto. Nei giorni scorsi la 36enne si è sottoposta ad una nuova visita specialistica per superare la sua allergia.

“Non puoi capire come sto rosicando, vorrei essere lì. Arrivo presto”, ha ribadito Paola Caruso a La pupa e il secchione. “Ti aspettiamo, mi manca una pupa”, ha replicato Barbara d’Urso, che da anni crede nella simpatia e nel talento dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Cosa è successo a Paola Caruso

Paola Caruso è stata ricoverata a causa di un attacco di allergia. A raccontare la disavventura è stata la diretta interessata via Instagram: negli ultimi giorni la giovane si trovava in quarantena, in un albergo a Roma, prima di poter fare il suo ingresso ne La pupa e il secchione.

Nell’hotel era presente una vistosa moquette che ha creato problemi di salute a Paoletta: la Caruso è infatti allergica alla polvere e agli acari. L’influencer è stata portata in ospedale in ambulanza, dove è stata subito sottoposta alle terapie del caso.

Il ritorno de La Pupa e il Secchione

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022, guidata per la prima volta da Barbara d’Urso, ha appassionato circa due milioni di telespettatori. Un ottimo risultato per una rete secondaria qual è quella di Italia Uno. La d’Urso si è detta orgogliosa e soddisfatta di questo risultato anche se non sono mancate le critiche.

A molti non è piaciuta la scelta del cast, che pullula di personaggi provenienti da altri format di Barbarella. Denis Dosio, Francesco Chiofalo, Vera Miales, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Gianmarco Onestini, Marialaura De Vitis, solo per fare qualche nome. Tutti per anni hanno animato il salotto pomeridiano e domenicale della d’Urso con storie vere e presunte.